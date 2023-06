Addio al don dei ragazzi che inventò il campeggio estivo

Per chi oggi ragazzo non lo è più è stato l’amato prete dell’oratorio di Vimercate. Sabato scorso si è spento a 92 anni monsignor Italo Monticelli.

Monsignor Monticelli si è spento ad un passo dai 70 anni di sacerdozio

Classe 1930 (a ottobre avrebbe compiuto 93 anni), nato a Saronno, monsignor Monticelli era stato vicario parrocchiale a Vimercate , con l’incarico di seguire la Pastorale giovanile, dal 1956 al 1971. Proprio domani, mercoledì 28 giugno, avrebbe festeggiato i 70 anni di sacerdozio.

A Vimercate per 15 anni

Una quindicina gli anni a Vimercate che hanno lasciato il segno. In tanti vimercatesi infatti ancora oggi lo ricordano. Ordinato nel 1953, laureato in Teologia, don Monticelli era arrivato a Vimercate dopo alcuni anni come vicerettore dell’Istituto Maria Immacolata.

Aveva promosso i campeggi estivi

Aveva dato una vera e propria svolta all’oratorio. Tanto che a lui va il merito di aver promosso, dal 1961, i campeggi estivi dei ragazzi.

Nel 2011 era tornato a Vimercate

E nel 2011 fu ospite d’onore in città proprio in occasione dei festeggiamenti per i 50 anni di campeggio dell’oratorio.

"Perché siamo qui oggi? - aveva detto monsignor Monticelli intervenendo nel settembre del 2011 alla festa in Santo Stefano - Per ricordare gli aspetti educativi e formativi del campeggio. In particolare i valori della contemplazione e della condivisione. Valori che fanno a pugni con la realtà che oggi ci circonda. E allora diciamo: viva il campeggio".

Monsignor Monticelli è anche ricordato per aver accompagnato il percorso di ordinazione di don Franco Passoni (diventato prete nel 1971), all’epoca ragazzo dell’oratorio, a lungo alla guida della comunità di Velasca, scomparso nel marzo scorso.

Uomo di fiducia del cardinal Martini

Lasciata Vimercate, don Italo dal 1971 al 1983 era stato responsabile della cappellania dell’ospedale Niguarda di Milano. Poi, fino al 2001, alla guida del Servizio per la Pastorale della Sanità dell’Arcidiocesi di Milano, su espressa volontà del cardinale Carlo Maria Martini. E, ancora, membro della Consulta nazionale della Salute.

I funerali nella sua Uboldo

Fine teologo, autore di molti libri, dal 2001 fu destinato alla comunità di Uboldo, in provincia di Varese, suo paese d’origine, dove è rimasto fino a qualche tempo fa prima di essere trasferito a Segrate, in provincia di Milano, dove sabato è spirato. I funerali saranno officiati oggi, martedì, alle 15, nella chiesa di Uboldo.