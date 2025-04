Addio al panettiere sempre disponibile e generoso

Sconcerto e cordoglio a Barlassina per l’improvvisa scomparsa di Antonio Romeo, lo storico panettiere che si è sempre speso molto per il sociale.

Addio al panettiere di Barlassina

Il titolare de «Il Forno di Antonio», il panificio in via Tasso che era diventato un punto di riferimento per i barlassinesi, aveva 61 anni. Lascia due figli, Valentina e Samuele, e la nipotina Matilda. La notizia della sua scomparsa è iniziata a circolare domenica mattina, fra lo sgomento dei suoi amici e clienti, barlassinesi e non, fra cui l’ex sindaco Piermario Galli:

«Sono davvero spiazzato - ha dichiarato - Giusto sabato mattina ero andato a incontrarlo ed era come ogni giorno. Parlavamo del più e del meno, era tranquillo e scherzava sul fatto che iniziava a vedere la pensione. Me lo ricordo quando nel 2009 aveva fatto da sponsor alla prima camminata di primavera. Era sempre molto vicino alle associazioni e se poteva aiutare non si tirava mai indietro».

Il cordoglio dell'Amministrazione comunale

Romeo aveva rilevato lo storico forno Corti, per poi trasferirsi in via Tasso, ma da ormai diversi anni aveva aperto un punto vendita anche in piazza Cavour. Anche il sindaco Paolo Vintani e l’Amministrazione comunale hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia:

«Desideriamo esprimere le più sentite condoglianze per la morte dell’amico Antonio - hanno scritto in una nota - Nel ricordare la sua preziosa collaborazione con il nostro Comune, non possiamo che essere grati per il contributo significativo che ha apportato alla nostra comunità. La sua professionalità e il suo impegno hanno lasciato un’impronta indelebile nel nostro lavoro quotidiano. In questo momento difficile, ci uniamo ai suoi cari con profonda stima e solidarietà».

Il ricordo di Insieme per Barlassina

Ma anche il gruppo di minoranza Insieme per Barlassina ha voluto ricordare lo storico panettiere per l’aiuto dato nelle tante iniziative a cui ha partecipato:

«Ti ricorderemo con affetto e riconoscenza per la tua amicizia, per la tua grande generosità, per aver sempre sostenuto tante manifestazioni. Alla tua famiglia un grande abbraccio da tutti i consiglieri e gli amici di Insieme per Barlassina».

Mercoledì mattina i funerali dell'amato panettiere

Moltissimi sono stati i messaggi di cordoglio e vicinanza dei suoi amici e clienti. I funerali saranno celebrati in chiesa parrocchiale San Giulio mercoledì 9 aprile alle 10.30.