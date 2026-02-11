Addio allo storico assicuratore ed ex assessore che amava la sua città

Si è spento a 76 anni Corrado Marelli: era stato impegnato politicamente a aveva fondato la testata Medinforma.

Si è spento martedì 10 febbraio 2026 a 76 anni lo storico assicuratore di Meda Corrado Marelli. Impegnato a lungo in politica, fondatore della testata Medinforma, si è sempre speso con passione a favore della sua città.

Addio allo storico assicuratore Corrado Marelli

Marelli si era sentito male lunedì 2 febbraio, quindi il ricovero all’ospedale San Gerardo di Monza, dove purtroppo ieri pomeriggio si è spento. La notizia si è diffusa rapidamente e tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio e affetto, oltre che di vicinanza alla moglie Silvana Bonacina e alle figlie Luciana e Michela.

Fondatore di Medinforma

Oltre che per la sua attività di assicuratore, il 76enne era molto conosciuto per aver fondato Medinforma, la sua “creatura” nata per il suo amore verso Meda: un’avventura iniziata nel 1984 in formato cartaceo e poi diventata una testata digitale, che Marelli alimentava continuamente andando a raccogliere informazioni per la città, con il suo inseparabile blocco per gli appunti, ospitando i contributi di diversi collaboratori, tra cui la consigliera comunale e volontaria Rina Del Pero e lo storico medese Felice Asnaghi, ma anche confrontandosi con testate locali come il nostro Giornale di Seregno. Appena poche settimane fa ci aveva contattato per chiederci maggiori informazioni su una notizia riportata sulle nostre pagine che voleva approfondire.

L’impegno politico

Da non dimenticare il suo impegno in politica, dagli anni ’80 al primo decennio del 2010: era stato assessore ai Lavori pubblici, consigliere di opposizione e presidente del Consiglio comunale.

I funerali

I funerali saranno celebrati venerdì 13 febbraio alle 15 in chiesa Santa Maria Nascente.