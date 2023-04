Addio allo storico macellaio che ha servito Arcore per quasi 70 anni

Arcore dice addio ad un pezzo di storia del commercio locale che ha scritto pagine importanti nel mondo della vendita di carne e salumi nella sua macelleria che si trova nel centro cittadino.

E di vera bottega di vicinato si può parlare: una vita dietro al bancone per Antonio Comi. Il commerciante ha guidato per quasi 50 anni la macelleria di via IV Novembre, ad Arcore. Il macellaio si è spento domenica scorsa 2 aprile.

Una vera istituzione in città

La Macelleria Comi da sempre rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. Nonostante la concorrenza spietata della grande distribuzione, la bravura di Antonio e dei suoi famigliari è sempre stata quella di puntare su prodotti genuini e di qualità, cibi in grado di fare la differenza e per questo sempre molto apprezzati.

Antonio Comi in città era una vera istituzione: la sua bottega di macelleria, portata avanti con la moglie Carla, affonda le radici negli anni Trenta: Comi, che vi lavorava come garzone, aveva rilevato l'attività dal principale Ernesto Parravicini nel 1975.

"Ma è dal 1955 che servo la clientela arcorese", aveva raccontato qualche anno fa al Giornale di Vimercate il macellaio, nato nel 1939 a Villasanta, dove viveva.

Le esequie

Lo storico macellaio, oltre alla moglie Carla, lascia i figli Franca e Flavio (quest'ultimo ha preso le redini del negozio già da qualche anno).

Le esequie dell'83enne sono in programma oggi pomeriggio, martedì 4 aprile 2023, alle ore 15.30 nella chiesa di Sant'Eustorgio di Arcore.