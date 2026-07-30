Addio Pallacanestro Cantù, al PalaPrealpi arriva la Pob Binzago

La Pallacanestro Cantù ad agosto torna a casa, il PalaPrealpi di Seveso si prepara a ospitare la Pob Binzago.

La Pob Binzago sarà il nuovo gestore del PalaPrealpi

Sarà la polisportiva di Cesano Maderno a subentrare, dopo tre anni, nella gestione del palazzetto di Baruccana. Grazie al completamento della palestra situata all’interno del nuovo complesso della Cantù Arena in corso Europa, a Cantù, il club comasco ad agosto tornerà infatti ufficialmente ad allenarsi nella sua città, ponendo fine al periodo trascorso nella palestra sevesina.

La polisportiva cesanese è stata l’unica società a partecipare al bando del Comune

La struttura di via Gramsci, in base alla convenzione sottoscritta con il Comune, è assegnata alla Pallacanestro Cantù fino al 2 agosto, poi a gestirla sarà la Pob Binzago, che aveva partecipato alla manifestazione d’interesse indetta qualche mese fa per individuare una nuova associazione sportiva a cui affidarla per dieci anni a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo. E come si evince da una determina recentemente pubblicata sull’albo pretorio del Comune, che sancisce l’approvazione dello schema di convenzione, a manifestare il proprio interesse a usufruire del PalaPrealpi entro il termine del 20 aprile è stata esclusivamente la Pob Binzago 2017 asd, che ha presentato il progetto di valorizzazione del palazzetto di Baruccana, per il cui utilizzo verserà al Comune 1.500 euro + Iva annui, oltre a sostenere i costi di gestione. Tra i compiti della POB Binzago elencati nella convenzione ci sarà anche quello di riservare ogni anno all’Amministrazione Comunale almeno 7 giorni di utilizzo del PalaPrealpi per iniziativa patrocinate o sostenute dal Comune.

Corsi di pilates, ginnastica dolce e camp estivi e invernali allargheranno anche ai non tesserati l’utilizzo della struttura come del resto le iniziative di carattere aggregativo allestite dall’operoso Team Eventi del club. Tanta attenzione anche al sociale con l’interessante progetto denominato “Spazio Giovani” che prevede la trasformazione del PalaPrealpi in un ambiente sano dedicato agli adolescenti e aperto anche ai non iscritti al POB. L’obiettivo di “Spazio Giovani” è offrire ai ragazzi un luogo sicuro e accogliente dove studiare, socializzare e trascorrere il tempo libero per fornire alle famiglie di Seveso un servizio educativo di alto valore. Sport e inclusione all’insegna del Baskin. Con i nuovi spazi a disposizione, infatti, POB, entro il 2028 ha intenzione di aprire una sezione di Baskin. Il PalaPrealpi ospiterà anche eventi federali in collaborazione con FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) Lombardia e si aprirà al mondo degli oratori.

Il presidente della Pob Binzago: “Un’opportunità che abbiamo subito colto”

“Quando si è presentata questa opportunità, io e tutta la dirigenza ci abbiamo messo poco a decidere di partecipare al bando – spiega Roberto Tognacca, presidente e legale rappresentante della Pob Binzago, storica società spotiva cesanese che permette di praticare calcio, basket e pallavolo garantendo competenza educativa e qualità dell’insegnamento – Sapevamo che sarebbe stata un’avventura nuova e difficile, ma era una sfida necessaria”.

“Avevamo bisogno di un upgrade delle strutture”

La polisportiva, infatti, negli anni è cresciuta molto e sono emerse nuove necessità:

“La Pob conta circa 900 atleti, di cui più di 600 praticano sport indoor – prosegue Tognacca – Attualmente disponiamo delle sole palestre di Cesano Maderno, nessuna delle quali è omologata, né omologabile, per ospitare campionati Fip (basket) e Fipav (pallavolo, per il quale verrà chiesta proprio alla federazione anche l’omologazione per il PalaPrealpi). Era quindi necessario un importante upgrade delle strutture, per poter sicuramente mantenere il progetto in essere e, soprattutto, svilupparlo ulteriormente sia a livello tecnico sia, e forse ancora di più, a livello sociale”. La dirigenza della società binzaghese crede molto “nel valore sociale di questo progetto, ed è uno degli aspetti che abbiamo portato all’attenzione del Comune. Una volta completati tutti gli interventi e gli adeguamenti della struttura, questo spazio potrà diventare un vero e proprio hub per i giovani: non soltanto un luogo dedicato allo sport, ma anche un punto di riferimento sociale”.

Il PalaPrealpi non sarà solo un palazzetto sportivo, ma un luogo di aggregazione

Il PalaPrealpi sarà quindi non solo uno spazio in cui praticare sport, ma anche un luogo di aggregazione e di crescita:

“Vorremmo dare a tutti la possibilità di vivere e utilizzare questa struttura, creando un ambiente sano, positivo e inclusivo – conferma Tognacca – Un luogo in cui i ragazzi possano stare bene e crescere attraverso lo sport e la socialità, e in cui i genitori possano sapere che i propri figli si trovano in un ambiente sicuro, sano e positivo”.

Ora che è arrivata anche la firma ufficiale del contratto di gestione, il PalaPrealpi diventerà da agosto la nuova «casa» della Pob Binzago.

Soddisfatto l’assessore allo Sport Marco Mastrandrea

“Come assessore allo Sport ritengo che questo accordo rappresenti un passo importante per il futuro dell’impianto e per tutta la città. Garantiamo continuità, introduciamo un modello gestionale più sostenibile, valorizziamo una struttura pubblica e la mettiamo sempre più al servizio della comunità, affinché il PalaPrealpi diventi un luogo vivo, frequentato e capace di generare valore sportivo e sociale per Seveso”.

Marco Mastrandrea è pienamente soddisfatto del risultato ottenuto con la nuova convenzione, frutto di un percorso “che garantisce innanzitutto continuità nella gestione del PalaPrealpi, evitando qualsiasi interruzione delle attività dopo la positiva esperienza maturata con Pallacanestro Cantù. Era fondamentale assicurare la piena operatività dell’impianto, salvaguardando il servizio per gli atleti, le associazioni e tutti gli utenti”.

La convenzione introduce elementi di novità

La convenzione introduce inoltre elementi di assoluta novità per il Comune:

“Per la prima volta tutti i costi di gestione ordinaria dell’impianto saranno a carico dell’utilizzatore: utenze di energia elettrica, acqua e gas, custodia, pulizia e manutenzione del verde, oltre alla manutenzione ordinaria della struttura – spiega l’assessore – Una scelta che consente una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse pubbliche, mantenendo al tempo stesso elevati standard qualitativi del servizio. La durata decennale della convenzione rappresenta inoltre una garanzia di stabilità, permettendo alla Pob di programmare investimenti, attività e progettualità con una prospettiva di lungo periodo”. “L’ottimo risultato di questi anni nella gestione del palazzetto Prealpi dimostra quanto la collaborazione tra Amministrazione, assessorati e uffici comunali possa generare valore per

la città. Oggi proseguiamo questo percorso con una nuova collaborazione sportiva, nel segno della continuità, ma con l’ambizione di offrire sempre maggiori opportunità ai nostri

giovani e alle famiglie” sottolinea invece il sindaco Alessia Borroni. “Esprimo grande soddisfazione per la positiva conclusione dell’affidamento, il PalaPrealpi rappresenta un fiore all’occhiello per la Citta di Seveso. Sarò da subito a disposizione della Società POB Binzago per condividere tutte le problematiche e gli interventi tecnici necessari a garantire una fruizione lineare, questo sempre tenendo conto di quanto espresso nella convenzione” aggiunge infine l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Crippa.

Il progetto sociale presentato dalla Pob Binzago

L’Amministrazione continuerà invece a farsi carico degli interventi di manutenzione straordinaria:

“In particolare è già previsto il rifacimento dei parapetti del PalaPrealpi, intervento che sarà realizzato da Pob, di concerto con l’Ufficio Lavori pubblici, nell’ambito della programmazione degli interventi straordinari sull’impianto». Un altro elemento qualificante è il progetto sociale presentato dalla società sportiva di Binzago, «che rappresenta un valore aggiunto fondamentale. L’obiettivo condiviso è quello di trasformare il PalaPrealpi in un luogo sempre più aperto alla comunità: non soltanto uno spazio dedicato alle attività sportive, ma un punto di riferimento per famiglie, giovani, scuole, associazioni e iniziative inclusive. Lo sport deve essere uno strumento di crescita, aggregazione e partecipazione, e questa convenzione va esattamente in questa direzione”.

Il ringraziamento ai dipendenti comunali

Ringrazia infine gli uffici comunali, in particolare Sport e Lavori pubblici, e tutti i dipendenti coinvolti, “che con competenza, professionalità e spirito di collaborazione hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo”.