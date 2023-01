Adiconsum, lo sportello di Carate traccia il bilancio dell'anno

Tempo di bilanci per Adiconsum Monza-Brianza-Lecco, l’associazione di difesa dei consumatori con sede a Carate Brianza.

A snocciolare i dati è lo sportellista sociale e segretario, Marzio Galliani.

«Lo scorso anno a farla da padrone sono state le pratiche di telecomunicazione o meglio le telefoniche, 61 pratiche di cui 60 conciliate con successo - spiega Galliani - 24 sono state le pratiche di energia ovvero gas luce e acqua: queste molto più complesse e impegnative nella giungla energetica di luce e gas. Si tratta sempre di conteggi e ricalcoli, fatture di conguaglio dovuti a cambi societari per i quali non viene azzerato il contatore come in altri paesi europei. Inoltre da noi arrivano anche persone che non riescono più a pagare le fatture e qui la questione si complica: 6 con Poste italiane di cui 5 risolte. Qualche vertenzialità anche con i Comuni di Carate, Besana, Seregno e Meda, in totale 5, alcune ancora in corso».