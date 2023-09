Aeb: dopo il presidente nominati gli amministratori di Gelsia e delle controllate

Dopo la nomina del nuovo Cda di Aeb, che ha sede a Seregno, con Massimiliano Riva come presidente, nelle scorse ore si è completato il rinnovo degli amministratori del Gruppo. Si sono infatti tenute le assemblee delle società controllate, con la nomina dei nuovi Cda. Alla guida di Gelsia è stato indicato Mauro Ballabio (presidente), con Roberto Azzola e Gabriela Vittorio come consiglieri.

Aeb: i nomi dei componenti dei Cda delle controllate

Luigi Pelletti è il nuovo presidente di Gelsia Ambiente, con Celestino Oltolini, Giulia Isola, Claudia Mensi e Marcello Milani in qualità di consiglieri. Sandro Trabattoni è stato nominato presidente di RetiPiù, con Francesco Gerli e Daniela Martinazzi nel ruolo di consiglieri. Paolo Alessandro Bonazzi è infine stato confermato presidente di A2A Illuminazione Pubblica, Cinzia Borasio e Filippo Torcetta sono i consiglieri. Nel frattempo, il Cda di Aeb ha confermato Lorenzo Spadoni nel ruolo di Amministratore delegato, conferendogli le deleghe operative.

Il presidente di Aeb promette continuità

Il presidente di Aeb Massimiliano Riva ha commentato soddisfatto: “Con la nomina dei nuovi Cda, si completa il rinnovo della governance di Aeb. Ringrazio i soci per la fiducia accordatami. Ci muoveremo in continuità con il lavoro svolto in questi anni complessi. Anni nei quali Aeb si è rafforzata, mostrando resilienza e dinamicità e diventando un player nazionale, grazie alla partnership industriale con A2A, mantenendo al tempo stesso il profondo legame con i territori in cui opera. Ora ci attendono sfide importanti per far crescere la società e generare ancora più valore per la Brianza, partendo dai progetti per sviluppare le energie rinnovabili e dai piani per offrire servizi sempre più efficienti ai nostri clienti. Di certo resterà centrale quello che è il nostro dna: mettere sempre al centro le esigenze dei cittadini”.