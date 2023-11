Agende Rosse porta a teatro 500 ragazzi delle medie per l'incontro con il prete anticamorra

"Agende Rosse" si conferma in prima linea per la diffusione della cultura della legalità nelle scuole e combattere ogni tipo di violenza. Il sodalizio vimercatese, dopo l'evento organizzato nel novembre del 2022 a Concorezzo con don Luigi Ciotti, ieri mattina, martedì 7 novembre 2023, ha portato oltre 500 ragazzi delle scuole medie al teatro Nuovo di Arcore per l'incontro con don Luigi Merola, parroco di Villafranca, in Campania, che da anni combatte la camorra.

A riempire il teatro Nuovo c'erano i ragazzi di quattro scuole: la "Don Milani" di Lesmo, la "Saltini" e la "Calvino" di Vimercate e la "Fermi" di Villasanta. Ad aprire la toccante mattinata ci hanno pensato i ragazzi della Fermi che hanno suonato e cantato la canzone "Pensa" di Fabrizio Moro. Un vero inno alla lotta contro la mafia.

"Studiate contro la Camorra e non fatevi rubare il futuro"

Legalità, rispetto, passione, impegno, cultura, uguaglianza: queste le parole chiavi riempite di valore e calate nella realtà di tutti i giorni. Parole pronunciate con forza dal sacerdote.

Quasi due ore di lezione di vita con un leit motiv intonato più volte dal sacerdote: "Studiate contro la camorra e non fatevi rubare il futuro".

Il messaggio del don ai ragazzi è stato chiaro: "Studiate perchè potete cambiare la società, non fatevi rubare il futuro. I professori sono educatori, punti di riferimento, insegnare è una vocazione. Quanso si parla di mafia, camorra, inquinamento, il primo responsabile è l'ignoranza. E' il vuoto culturale ed educativo che fa crescere la malavita e i ragazzi sono vuoti perchè certi genitori non hanno fatto i genitori. E la chiesa deve riaprire gli oratori, deve rimettere i preti ad insegnare nelle scuole. Insomma preti senza orologio... come me".

Chi è don Luigi Merola

Merola dal 2000 è Parroco presso la Parrocchia di San Giorgio Maggiore a Forcella, dove la sua attività si rivolge principalmente ai bambini, trasformando la parrocchia in un centro di aggregazione in alternativa alla strada, adoperandosi poi per il riscatto civile sociale del quartiere. Dal 2004 il sacerdote vive sotto scorta per aver condannato, durante un’omelia, l’organizzazione criminale colpevole dell’omicidio della piccola Annalisa Durante. Nel 2007 il Ministero dell’Istruzione gli assegna l’incarico di promuovere la legalità nelle scuole di ogni ordine e grado.

Sempre nel 2007 il sacerdote aveva fondato "A voce de’creature" , una Fondazione che ha sede nella villa sequestrata al boss Raffaele Brancaccio e che si occupa del recupero di ragazzi che si sono allontanati dalla scuola.

Don Merola con la sua fondazione recupera i bambini più difficili e gli assicura un futuro, attraverso lo studio il lavoro e ricreando in loro la serenità che ogni bambino dovrebbe avere.

