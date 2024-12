"Non più tardi di 2 settimane fa, il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, eravamo a Giussano in una Sala consiliare gremita per discutere di violenza, in particolare sui giovani. Pochi giorni fa, il 9 dicembre proprio a Giussano si è consumato un ennesimo terribile episodio di violenza nel quale una ragazza di 24 anni è stata accoltellata dal suo ex fidanzato. Lo stesso che in passato l'aveva sfregiata con l'acido all'uscita dal luogo di lavoro e dove si era salvata grazie all'intervento dei colleghi".

Aggredita dall'ex a Giussano, il Pd: "Non possiamo più tollerare che questi soggetti siano liberi di agire"

A due giorni dal gravissimo fatto di cronaca avvenuto in Brianza, a intervenire sul tema è Simona Buraschi, Coordinatrice Donne Democratiche di Monza e Brianza insieme a Lorenzo Sala Segretario provinciale del Pd brianzolo.

"Questo ragazzo di 25 anni era agli arresti domiciliari ed è potuto uscire liberamente commettendo un ulteriore atto violento verso di lei. Come una preda braccata dal suo aguzzino, non protetta neppure dagli strumenti che la legge prevede - si legge nella nota diffusa alla stampa nella mattinata di oggi, mercoledì 11 dicembre. "Non possiamo più tollerare che questi soggetti pericolosi siano liberi di agire - proseguono i rappresentanti del Pd. Deve essere assicurata una maggiore attenzione nell'applicazione delle misure cautelari e di protezione. Al pari, le vittime non devono essere lasciate sole ma sostenute in percorsi di supporto psicologico. Quell'appuntamento a Giussano non doveva esserci". "Mobilitiamoci contro la violenza sulle donne, tutta la comunità lo faccia, con ogni sforzo e intelligenza" - concludono Buraschi e Sala.

(nella foto di copertina i Carabinieri nel luogo in cui è stata soccorsa la ragazza aggredita a Giussano)