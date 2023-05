Agrate, Omate e Caponago hanno il nuovo parroco

Come da previsioni l'annuncio ufficiale è arrivato ieri, sabato 6 maggio, in occasione delle prime funzioni festive nelle tre chiese di Agrate, Omate e Caponago.

La Comunità pastorale Casa di Betania ha finalmente il suo nuovo parroco. A guidare la comunità, cui fanno capo le tre chiese, sarà don Fidelmo Xodo.

Don Fidelmo al posto di don Giuseppe

Classe 1951, 71 anni compiuti a gennaio, don Fidelmo è originario di Pieve di Sacco in provincia di Padova. Sostituisce don Giuseppe Barzaghi che, come noto, si era dimesso nel gennaio scorso per motivi di salute, dopo soli 15 mesi alla guida della Comunità. Don Giuseppe a sua volta aveva preso il posto di don Mauro Radice, morto per Covid.

La carriera di don Fidelmo

Ordinato nel giugno del 1976, don Fidelmo Xodo è attualmente parroco della Comunità pastorale di San Vincenzo di Cantù-Intimiano.

Subito dopo l'ordinazione era stato vicario parrocchiale alla parrocchia di San Giovanni Battista, a Cesano Boscone, fino al 1994. Successivamente a San Giuliano Milanese e a Vignate per poi approdare a Cantù dove è arrivato nel 2014.

Attese nuove nomine nel Decanato

Occorreranno ora alcuni mesi per l'insediamento ufficiale che avverrà a settembre e che di fatto "libererà" don Angelo Puricelli, parroco di Concorezzo e responsabile del Decano del Vimercatese, che in questi mesi ha assunto la guida della Comunità Casa di Betania in attesa della nuova nomina.

Occupata la casella di Agrate, Caponago e Omate, altre ne verranno probabilmente sistemate nel Decano di Vimercate nelle prossime settimane.