Agrate si ferma per l'ultimo saluto a Dario Porta

Aveva 62 anni

Le esequie del conservatore dei Musei civici di Monza.

Era gremita nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 gennaio, la chiesa parrocchiale di sant'Eusebio, ad Agrate, per l'ultimo saluto a Dario Porta.

Tante le persone che si sono strette alla moglie Stella e ai fratelli Emilio, Valentino e Paolo.

Conservatore dei Musei civici di Monza

Agratese doc, 62 anni, Porta era conosciuto e apprezzato in Brianza per il suo ruolo di conservatore dei Musei civici di Monza.

Presenti alle esequie, tra gli altri, il primo cittadino di Agrate, Simone Sironi, e l'ex sindaco di Monza Michele Faglia.

"Dario è uno dei Santi della porta accanto"

Ad officiare la funzione, il parroco di Agrate, don Giuseppe Barzaghi.

"Dario è stato uno dei doni più belli che ho ricevuto in questi primi mesi qui ad Agrate - ha detto il parroco durante l'omelia - Negli incontri che abbiamo avuto, purtroppo non molti, ho potuto conoscere la sua fede e il suo amore per la vita. Possiamo considerare Dario, come dice Papa Francesco, uno dei santi della porta accanto. L’ho incontrato l’ultima volta domenica, sono andato a trovarlo la casa. Sapeva di essere vicino alla morte, però mi ha detto: "Non ho paura di morire ma solo di non essere capace di consegnarmi al Signore". "Era molto sofferente - ha concluso don Giuseppe - Eppure mi ha salutato con un sorriso. In quel momento ho avuto la certezza di essere davanti al Signore. E di questo ringrazio Dario".

L'amore per la terra e la passione per gli uccelli

Don Giuseppe ha ricordato anche l'amore di Dario Porta per la terra, per la natura e in particolare per gli uccelli. L’amore per il suo lavoro e per la famiglia.

Dario Porta è stato sepolto nel cimitero di Agrate.