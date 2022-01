Il bollettino

Il sindaco Sironi: "La diffusione di Omicron non accenna a diminuire e molto probabilmente dovremo aspettare ancora qualche settimana per vederne il picco".

ad Agrate i cittadini positivi al Covid-19 hanno raggiunto quota 564. Un numero mai toccato prima e che, stando alla tendenza degli ultimi giorni è destinato a crescere ancora.

Agrate tocca quota 564 positivi

A fornire i dati aggiornati è stato nella serata di oggi, venerdì 7 gennaio, il sindaco Simone Sironi. Si tratta, come confermato dal primo cittadino del "valore più alto raggiunto in questi mesi. La diffusione di Omicron non accenna a diminuire e molto probabilmente dovremo aspettare ancora qualche settimana per vederne il picco" - sottolinea Sironi.

Dal punto di vista delle vaccinazioni, secondo i dati di Regione Lombardia comunicato dal sindaco, le persone che hanno completato il ciclo vaccinale primario, quindi quelle che hanno fatto la seconda dose o la dose singola del vaccino monodose, sono oggi 12.637 (l' 83,2% della popolazione residente). Cresce il numero degli agratesi che hanno già ricevuto la terza dose booster: 5.099 gli agratesi (il 40,3% della popolazione residente).

Il sindaco Sironi aveva dato l'ultimo aggiornamento lo scorso 3 gennaio: a quella data i positivi erano 401. QUI TUTTE LE INFO