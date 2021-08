Ai medici di famiglia la cittadinanza benemerita

"A nostri medici di famiglia la gratitudine dei macheriesi per l’impegno e la professionalità a tutela della salute della comunità durante l’emergenza Covid". Questa la motivazione che ha spinto l’Amministrazione comunale di Macherio a conferire la benemerenza ai cinque medici di famiglia che operano sul territorio: i dottori Cesare Riva, Marta Castoldi, Patrizia Baldeschi, Guido Cattaneo e Marco Villa.

Medici di famiglia premiati

L’importante riconoscimento è stato consegnato domenica mattina (29 agosto 2021), durante la festa patronale di San Cassiano a Macherio, dal sindaco Mariarosa Redaelli: "Lo scorso anno la benemerenza è stata consegnata alle associazioni che hanno operato sul territorio durante l’emergenza Covid - ha spiegato il primo cittadino - Ora tocca ringraziare i medici di famiglia per il periodo difficile e complicato che hanno vissuto a causa della pandemia".

La 40esima edizione della patronale è stata un po’ contenuta ma non sono mancati i riti religiosi della tradizione, l’animazione per i bambini, le mostre le serate di musica dal vivo, street food e bancarelle, e infine, rappresentazioni teatrali.

La festa di San Cassiano

Una festa organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la parrocchia, iniziata giovedì scorso con la Messa concelebrata dai sacerdoti della comunità pastorale. Il clou della manifestazione si è svolto tra sabato e ieri, lunedì. Tra i vari eventi il cortile della biblioteca ha ospitato letture animate per bambini e la mostra del Gruppo Fotografico Imaginaria. La Messa di domenica, festa di San Cassiano, è stata presieduta da don Tommaso De Carlini nel quinto anniversario di sacerdozio. Al termine, sul sagrato della chiesa, l’Amministrazione comunale ha premiato, come da tradizione, i cittadini benemeriti mentre in via Milano erano presenti le bancarelle di hobbisti e sapori.

