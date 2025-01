Aido festeggia il ventesimo di fondazione

Importante traguardo per il Gruppo intercomunale Aido Triuggio, Sovico, Albiate, che ha festeggiato il ventesimo di fondazione.

Aido festeggia 20 anni

Il Gruppo intercomunale Aido Triuggio Sovico Albiate ha celebrato il ventesimo di fondazione con la partecipazione alla Messa nel santuario di Rancate, frazione di Triuggio. La scelta è stata compiuta grazie alla sensibilità e all'attenzione del parroco, don Damiano Selle, e alla disponibilità di don Vittorio Comi. Presenti con il direttivo e i volontari Aido, il presidente provinciale Antonio Topputo, il consigliere nazionale e regionale, Lucio D'Atri, il sindaco di Triuggio, Pietro Cicardi, il sindaco di Sovico, Barbara Magni, l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Albiate, Filippo Viganò, il vicesindaco di Triuggio, Claudia Cattaneo e gli assessori Betti Sala e Michele Casiraghi di Triuggio. Durante la Messa don Vittorio ha ricordato con parole intense e profonde i valori che ispirano l'Aido.

Un pensiero ai donatori e agli iscritti venuti a mancare

Si è pregato per le persone che in questi anni, nei tre Comuni, hanno donato gli organi e per tutti gli iscritti che sono scomparsi. Il consigliere Lucio D'Atri ha letto la preghiera del donatore Aido mentre il presidente Antonio Topputo ha sottolineato come il "Gruppo si sia costituito il 17 marzo del 2004 per volontà dell'allora sindaco Maria Rosanna Zolesi che ritenne importante ricostituire il Gruppo che, fondato nel 1997, si era sciolto nel 2003. Ciò per continuare a promuovere il valore della donazione tra la popolazione, con particolare attenzione ai giovani, per stimolare l'opinione pubblica e le istituzioni e, quindi, favorire l'attuazione dei trapianti e, inoltre, sviluppare la riflessione su temi della salute". Nel 2008 il Gruppo si è ampliato comprendendo Sovico e nel 2009 Albiate. Il primo presidente è stato Alessandro Villa, rimasto in carico fino al 2016 quando è subentrato il presidente Claudio Vimercati, recentemente scomparso. Alla cerimonia del ventennale erano presenti la vedova Emanuela e la figlia Ilaria.

Gli iscritti all'Aido

Dal 2020 fino al 2024 è stato presidente il dottor Matteo Capobussi, che ha ceduto poi il testimone alla dottoressa Cinzia Zurra. Attualmente gli iscritti Aido di Triuggio Sovico Albiate sono 1.682. Le persone che hanno dato la propria adesione alla donazione, facendo o rinnovando la carta di identità nei tre Comuni, sono state 7.741. "Il Gruppo intercomunale Aido Triuggio Sovico Albiate rappresenta quindi una realtà di rilievo che, in occasione del ventesimo, ha inteso rinnovare il proprio impegno per continuare con eventi e iniziative, nelle scuole e nel territorio, in collaborazione con le Amministrazioni comunali, con le Comunità pastorali, con enti e associazioni, a far compiere sempre più scelte di amore e di altruismo, per aiutare chi soffre e poter dare a tanti speranza di vita" ha sottolineato Rosanna Zolesi.

L'iniziativa "Pillole di poesia"

Dal 15 gennaio al 15 febbraio si svolgerà il progetto Aido dal titolo "Pillole di poesia" di Antonella Senigaglia e Iride Enza Funari presso la Farmacia Negri di via Rimembranze a Triuggio. Con una piccola donazione si riceverà una penna e una poesia per sostenere il Gruppo intercomunale Aido. L'iniziativa benefica è nata lo scorso anno da un'idea della poetessa Iride Enza Funari e della dottoressa Antonella Senigaglia, titolare della farmacia di via Rimembranze. L'idea è quella di crea un momento di solidarietà unendo la poesia.

