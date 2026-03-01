Il Gruppo Intercomunale Aido Triuggio Sovico Albiate ha un nuovo presidente: Danilo Leonardi subentra alla dottoressa Cinzia Zurra, medico di famiglia.

L’attività di Aido

Durante l’assemblea l’ex presidente, la dottoressa Cinzia Zurra, ha illustrato la relazione 2025 e presentato la programmazione 2026. Nell’intensa attività svolta, di rilievo la partecipazione alle Giornate Nazionali Aido, la divulgazione della cultura della donazione nelle scuole secondarie di primo grado dei Comuni, la tombolata ad Albiate, impegnativa come iniziativa ma molto bella e partecipata, la presenza nelle varie manifestazioni del territorio. La prossima iniziativa di quest’anno si svolgerà presso l’Università del Tempo Libero di Triuggio, mercoledì 11 marzo, con la testimonianza sulla donazione di Beatrice Proserpio che presenterà il libro ” Fra i battiti dei nostri cuori”. L’economa Patrizia Meregalli ha spiegato il consuntivo 2025 e il preventivo 2026.

I progetti nazionali e regionali

Erano presenti all’assemblea l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Triuggio, nonché vicesindaca Claudia Cattaneo, il presidente provinciale Aido, Antonio Topputo, il vicepresidente provinciale, Andrea Villa, il Consigliere regionale e nazionale, Lucio d’Atri. Antonio Topputo ha espresso il suo vivo apprezzamento per la costante e incisiva attività del Gruppo e ha ringraziato, a nome di tutti, la dottoressa Cinzia Zurra per il suo impegno e per la sua sensibilità nello svolgimento del suo mandato come presidente. La dottoressa Zurra ha affermato di aver vissuto un’esperienza molto positiva in un clima costruttivo e stimolante. Lucio D’Atri ha illustrato i progetti nazionali e regionali che riguardano, tra l’altro, la promozione di una scelta consapevole e la sensibilizzazione dei migranti.

Il nuovo Consiglio

È stato, quindi, eletto il nuovo Consiglio che risulta così costituito: presidente Danilo Leonardi, vicepresidente Maria Rosanna Zolesi, segretaria Rosanna Galbiati, economa Patrizia Meregalli, consiglieri: Barbara Colombo, Eugenia Ghezzi, Isabella Scotti, Emanuela Vergani, Giuseppina Zardoni, revisore dei conti Giovanna Viganò. Gli iscritti Aido sono 585 ad Albiate, 535 a Sovico e 614 a Triuggio. Nei tre Comuni ci sono state, nel 2025, donazioni, in particolare con espianto di cornee. Considerando anche che i dati nazionali evidenziano una diminuzione delle donazioni e, quindi, un aumento dei pazienti in attesa, il nuovo Consiglio Aido, con la guida del dottor Leonardi, intende continuare con rinnovato slancio a promuovere nelle comunità la cultura della donazione, in collaborazione con il territorio e in particolare con i Comuni.