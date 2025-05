"Aiutateci ad acquistare un nuovo mezzo per il trasporto protetto"

Auser Arcore chiama a raccolta tutti gli arcoresi, e non solo, e chiede un aiuto economico importante per poter acquistare un nuovo mezzo da mettere a disposizione del trasporto protetto delle persone in difficoltà. Il sodalizio guidato da Brunella Bruni, ricordiamo, offre prevalentemente il servizio di trasporto gratuito di persone fragili, disabili, anziani con difficoltà di trasferimento e pazienti oncologici.

L'appello di Auser

"Le richieste sono tantissime ed in continuo aumento anche dai paesi limitrofi che non hanno strutture di volontariato che svolgono questo tipo di servizi - ha sottolineato Bruni - Spesso, con grande rammarico, diverse richieste vengono respinte per insufficienza di mezzi idonei al trasporto e per questo motivo si vorrebbe acquistare un ulteriore automezzo, anche usato".

A tale scopo Auser Arcore ha partecipato al programma di Bcc Brianza e Laghi, "Fare comunità", realizzato in collaborazione con Ginger Crowdfunding (piattaforma di raccolta fondi), e il progetto presentato ha ottenuto l'approvazione e il sostegno della banca che si concretizzerà solo al raggiungimento dell' 80% dell' obiettivo.

L'obiettivo è raccogliere 15mila euro

"Oggi siamo circa al 30% della raccolta fondi, questo significa che abbiamo raggiunto un importo di poco più di 4mila euro sui 15mila che ci servono per comprare una mezzo usato che poi verrà attrezzato per il trasporto delle persone bisognose - ha continuato Bruni - Io e tutti i volontari confidiamo in un grande sostegno a questo progetto da parte di tutti coloro che hanno a cuore la solidarietà, considerato che anche un piccolo contributo può fare la differenza e che il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporterà la restituzione ai vari donatori degli importi versati. Donare è facilissimo, basta cliccare sul link di seguito, dove troverete tutti i dettagli e approfondimenti di questa nostra iniziativa".

Come fare per donare?

Chi vorrà donare potrà farlo cliccando direttamente QUI oppure lo potrà fare inquadrando direttamente il qr code che si trova sul volantino qui sotto.

Numeri importanti quelli del 2024

Ricordiamo che attualmente i servizi di Auser vengono svolti con tre automezzi, due di proprietà ed uno in comodato d’uso gratuito. Veicoli che nel 2024 hanno permesso agli infaticabili volontari di trasportare ben 124 utenti, macinando quasi 57mila chilometri e riuscendo a sostenere ben 4.672 servizi, con oltre 4.700 ore di volontariato dedicate al trasporto protetto.