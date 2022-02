Aiuti alle famiglie, in arrivo i "buoni bollette"

Giussano

A disposizione ci saranno contributi da 400, 300 e 200 euro in base all'Isee

A disposizione ci saranno contributi da 400, 300 e 200 euro: almeno 200 famiglie in stato di bisogno saranno aiutate dal Comune di Giussano per far fronte al caro bollette.

I buoni spesa si trasformano in buoni bollette

Sul piatto ci sono 70.000 euro, di cui 4700 donati dalla società che si occupa dello smaltimento rifiuti, Gelsia, assegnati al comune come fondo di solidarietà.

Di fatto si andrà ad utilizzare ciò che era rimasto dalla voce «buoni spesa», erogati in diverse trance dall’Amministrazione comunale per far fronte alle perdite economiche derivate dall’emergenza sanitaria.

L’avanzo dei buoni alimentari non utilizzati è stato infatti convertito in buoni bollette.

«Vogliamo dare un aiuto concreto soprattutto a quelle famiglie della città che sono in forte stato di bisogno» , ha spiegato il vice sindaco Adriano Corigliano.

I contributi assegnati su tre fasce Isee

Gli aiuti saranno assegnati sulla base di tre fasce Isee. L’assegnazione dei contributi varia da 400 a 200 euro, in base all’Isee dichiarato.

Per chi ha un Isee che arriva a 3000 euro, il buono bollette sarà di 400 euro, che diventano 300 per chi ha un indicatore della situazione economica che non va oltre i 6000 euro e, buono di 200 euro infine, per coloro che arrivano a 9000 euro.

«Abbiamo calcolato che saranno almeno 200 le famiglie che potranno usufruire di questi buoni - ha precisato il vice sindaco - il bando per l’assegnazione dei contributi, con tutte le modalità e i criteri per l’assegnazione, dovrebbe essere pubblicato già nelle prossime settimane».