Primo Kit bebè a Leonardo

Giussano

Un piccolo regalo di benvenuto offerto dal Comune, andrà a tutti i bimbi nati durante l'anno

Questa mattina, sabato 29 gennaio, i genitori di Leonardo Vismara, il primo bimbo nato nel 2022, hanno ricevuto il pacco dono offerto dal Comune.

L'iniziativa «E’ nato un bambino, è nato un cittadino»

A fine dello scorso novembre il Comune ha lanciato la nuova iniziativa "E' nato un bambino è nato un cittadino", rivolta ai bebè e ai loro genitori.

Da quest’anno infatti, tutti i nuovi nascituri, registrati all’anagrafe cittadina, avranno diritto ad un kit di benvenuto e soprattutto avranno più facilmente accesso a tutti i servizi alla persona che il comune eroga, ai cittadini nella fascia di età da 0 a 3 anni.

Sabato mattina i genitori di Leonardo hanno incontrato il sindaco Marco Citterio e il vicesindaco Adriano Corigliano per ricevere il loro kit composto da creme, bagnoschiuma, salviettine, pannolini, fisiologica, termometro digitale e altri prodotti per neonati.

Il vicesindaco

«E’ un piccolo pacco dono, che andrà a tutti i nuovi nati, indistintamente da reddito o origine - ha precisato il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Adriano Corigliano - ogni bambino o bambina che nascerà, avrà un kit all’interno del quale ci saranno prodotti per il bagnetto e la cura dei piccoli». Oltre al regalo di benvenuto, che potrà essere ritirato dalle famiglie, subito dopo la registrazione in anagrafe, in una delle farmacie sul territorio convenzionate, al bebè sarà assegnato un codice identificativo, che servirà per conoscere i servizi dedicati alla prima infanzia presenti sul territorio.