Al 4° Torneo Nino Valtorta gli atleti del Desiano hanno giocato in nome dell’amicizia e della solidarietà

Hanno vinto l’amicizia e la sportività al quarto Torneo Nino Valtorta, a Desio. Gli atleti giallo-blu del Centro Sportivo Desiano hanno messo da parte le coppe delle vittorie, gareggiando nel calcio e nella pallavolo durante le due settimane di torneo all’oratorio Beata Vergine Immacolata, e portando avanti una tradizione che dura da quattro anni, dedicata allo storico fondatore del Desiano, Nino Valtorta.

Torneo Nino Valtorta, premiati gli atleti

Nelle giornate del Torneo memorial Nino Valtorta erano presenti tra il pubblico anche la moglie Giuliana, i figli Alessandro, Massimo e Paolo che hanno premiato gli atleti alla fine della competizione, e il piccolo Gabriele, giovane promessa del calcio del Csd, che aveva anche corso alla Fiaccola Votiva di aprile ideata cinquant’anni prima dal nonno. Soddisfatti gli organizzatori del Torneo, il vicepresidente del Csd e dirigente del Calcio Integrato Dino Cavalleri, gli allenatori e i dirigenti.

Il Torneo fa parte del progetto “Intrecci”

“È stato un successo al di là dei risultati sportivi, che comunque sono arrivati. Siamo molto soddisfatti anche del grande pubblico che è venuto a vederci”, commenta Cavalleri. Anche i suoi giocatori del Calcio Integrato hanno avuto una giornata dedicata. All’amichevole con il San Carlo Nova, sugli spalti c’era anche Paolo Perna, 36enne di Meda, ipovedente e atleta paralimpico vincitore negli 800 metri di sette medaglie d’oro. Il suo impegno, oltre che sul campo di atleti, va anche nelle scuole e negli eventi sportivi. “Sono stato felice di vedere tanta passione in questi ragazzi, che nonostante la disabilità non si fanno frenare, si divertono e poi giocano bene”. Il Torneo Memorial Nino Valtorta ha preso parte al progetto «Intrecci» che con White Mathilda, Comunità pastorale Santa Teresa di Gesù Bambino e il bando “Porte Aperte” di Fondazione Cariplo porterà tanti ragazzi e ragazze ad avvicinarsi al mondo dello sport, del rispetto dell’altro e dell’amicizia.