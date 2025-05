Al Bano a Meda per ritirare un regalo speciale dall'artista di "Musica per gli occhi", Mattia Consonni.

Al Bano a Meda

Ospite d'onore, martedì 6 maggio 2025, a Meda: il grande cantautore italiano Al Bano Carrisi ha fatto tappa in città per ritirare un regalo per i suoi 82 anni.

L'opera "E' la mia vita" di Mattia Consonni

Si è recato nell'atelier dell'artista medese Mattia Consonni, noto per realizzare bellissime opere con protagonisti i vinili sulla base delle emozioni suscitate da alcune canzoni. Tra i tanti quadri nati dalla sua creatività anche "E' la mia vita", ispirato proprio alla famosa composizione del cantante di Cellino San Marco.

Un regalo molto apprezzato da Al Bano

E ora, grazie alla complicità di un gruppo di amici in comune, l'opera è finita nelle mani dell'artista.

"La mia personale interpretazione del brano di Al Bano è ora nelle mani giuste! Le sue. Un grande uomo! - il commento di Consonni - Tutto è nato da un gruppo di amici che l'anno scorso erano stati ospitati da lui e che hanno deciso di donargli una mia opera per il suo 82esimo compleanno".

L'incontro con Sting

Non è la prima volta che Mattia Consonni incontra celebri artisti dalle cui opere prende spunto per i suoi meravigliosi quadri: nel 2022 aveva raggiunto il mitico Sting, a cui aveva donato "Message in a bottle".