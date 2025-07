Al centro sportivo il calcio continua con Sportlife FC

Nuovo progetto

Sportlife FC: "Vogliamo rappresentare un modello di eccellenza sportiva e gestionale"

A Limbiate nasce il progetto Calcio di Sportlife FC per unire la comunità nell’amore per il calcio

Com'è nata e qual è la sua missione

Nel centro sportivo di via Tolstoj, da settembre si potrà continuare a giocare a calcio, nonostante l’Olympique Limbiate se ne sia andata a maggio a causa del mancato accordo, per la concessione degli spazi del centro sportivo comunale, con la società Sportlife che gestisce l'impianto. Proprio quest’ultima, da settembre, darà inizio ad un progetto ambizioso per costruire una società calcistica solida.

L'obiettivo

La missione, come affermato da loro stessi, è costruire una società, fatta di atleti e dirigenti uniti dalla passione per il calcio, che contribuisca allo sviluppo sociale e culturale del territorio, promuovendo i valori dello sport, del fair play e della comunità.

Il progetto

Il progetto Sportlife FC si pone come obiettivo la crescita dei ragazzi e delle ragazze sotto gli aspetti sia tecnici che educativi, oltre che quello di diventare un punto di riferimento per la comunità di Limbiate e dei paesi limitrofi:

“Vogliamo rappresentare un modello di eccellenza sportiva e gestionale, orientato alla sostenibilità del club. Sogniamo una società che sia simbolo di orgoglio, unità e partecipazione per i cittadini di Limbiate”.

La sede di Sportlife FC

La società ha sede in via Leone Tolstoj 84 e dispone di due campi da calcio a 5, un campo da calcio a 7 e due campi da calcio a 11. Proprio negli spazi del centro sportivo si terrà anche un torneo di calcio a 7 da 12 ore, domenica 20 luglio.

Direttore sportivo del progetto Calcio Sportlife FC è Andrea Berti, professionista conosciuto a livello nazionale e con grande esperienza e competenza in ambito sportivo, in passato nel Centro Schiaffino di Paderno Dugnano e Cesano don Bosco.