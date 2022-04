Al Flover di Desio una "Caccia alle uova in vivaio"

Iniziativa

Un weekend all'insegna del divertimento con una sorpresa finale per i più piccoli.

"Caccia alle uova in vivaio" al Flover di Desio.

Una caccia al tesoro nel verde

Flover Desio, vivaio di piante e fiori in via per Cesano Maderno 161, ospiterà la "Caccia alle uova in vivaio" nelle gionate di sabato 9 e domenica 10 aprile. L'iniziativa si terrà durante tutta la giornata dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. La partecipazione è gratuita e non richiede prenotazione. É possibile partecipare al gioco in qualsiasi momento nelle fasce orarie indicate.

Una sopresa finale per tutti i bambini

La "Caccia alle uova" vedrà tra i suoi partecipanti anche il Coniglio FLO con cui i bambini potranno giocare e divertirsi. Il gioco consiste in una grande caccia al tesoro in cui i partecipanti dovranno, oltre che cercare le uova, consultare mappe e rispondere ai quiz tra le piante del vivaio. Al termine della caccia al tesoro ci sarà anche una meravigliosa sorpresa destinata ai più piccoli.