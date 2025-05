Al Palameda torneo di basket e inaugurazione del "Cammino di Alfredo"

Sport, divertimento e ricordi indelebili. Sarà una giornata ricca di emozioni quella di domenica 25 maggio 2025 a Meda, quando al Palameda si svolgerà la seconda edizione del Memorial Alfredo Marson, in ricordo dello storico fondatore e presidente di Briantea84 scomparso nell’agosto 2022.

Anche quest’anno l’evento sarà caratterizzato da un torneo quadrangolare di basket per atleti con disabilità intellettivo-relazionale, livello base, patrocinato dal Comune di Meda. Sul parquet si sfideranno quattro squadre: oltre ai padroni di casa della Briantea84, ci saranno Castoro (Legnano), Siamo Tutti Special People Asd (Como) e Links (Erba). Semifinali al mattino dalle 10, finali al pomeriggio.

Uno dei momenti più attesi del torneo sarà quello delle 14.30, quando avverrà l’inaugurazione del "Cammino di Alfredo". Nell'ambito della convenzione decennale firmata con il Comune di Meda, l’Amministrazione ha deciso di intitolare ad Alfredo Marson un percorso verde pedonale adiacente al Palameda, luogo di transito di tanti bambini e genitori che vivono la quotidianità del quartiere Polo tra scuola, oratorio e Palazzetto. Ci saranno un'aiuola, due installazioni che ricorderanno la figura di Marson e una seconda aiuola con percorso sensoriale a tema fruibilità e accessibilità. Un primo intervento che porterà ad altre realizzazioni future.

"Il secondo memorial Alfredo Marson è la tappa più importante della nostra stagione - ha commentato Elena Colombo, vicepresidente di Briantea84 e responsabile dei settori pallacanestro dir-atletica del club - Non si può che chiudere al meglio questa annata ricordando la figura del nostro amato e storico presidente Alfredo. Domenica faremo una grande festa, come lui avrebbe voluto: con gli atleti, i volontari, lo staff, e tutti quelli che parteciperanno. Ricorderemo la splendida figura che è stata, l'esempio e gli insegnamenti che ci ha dato e porteremo avanti con orgoglio quello che lui ha costruito. E' una soddisfazione che, in occasione del Memorial, verrà inaugurato il "Cammino di Alfredo", uno spazio verde adiacente a quella che era la sua seconda casa: il Palameda. Un sentito ringraziamento all'Amministrazione comunale che ha deciso di intitolare quest'area ad Alfredo Marson".