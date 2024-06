Al saggio della Casati Arcore un... trionfo olimpico

Il PalaUnimec di Arcore ha ospitato il tanto atteso saggio di fine anno della ginnastica Casati Arcore. Ed è stato un trionfo

Il saggio di fine anno

Quest’anno, l’evento ha avuto un tema speciale: le Olimpiadi. L'atmosfera festosa e l'entusiasmo del pubblico hanno reso l'appuntamento ancor più memorabile, trasformando l’esibizione in un vero e proprio trionfo di sport e spettacolo.

La giornata di sabato è iniziata nel pomeriggio con la simbolica accensione della fiaccola e le esibizioni dei gruppi della ginnastica formativa, suddivisi nelle sezioni artistica, ritmica e maschile. I giovani atleti hanno mostrato con orgoglio il frutto del loro impegno annuale, esibendosi in coreografie che hanno spaziato dai salti acrobatici agli esercizi con nastri, cerchi e palle. Ogni gruppo ha scelto una disciplina olimpica: dal basket al nuoto, dal rugby all’atletica solo per citarne alcune. In serata, è stata la volta dei corsi più avanzati, che hanno portato sulla pedana del PalaUnimec esibizioni ancora più complesse e coinvolgenti. I ginnasti esperti hanno stupito la platea con movimenti eleganti e performance atletiche che riflettevano la preparazione e la dedizione di un intero anno. La chiusura è stata affidata al simpatico saggio degli allenatori.

La soddisfazione del sodalizio

Il successo dell’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione sinergica tra allenatori, dirigenti volontari e atleti. Il presidente onorario Luigi Maggioni ha espresso grande soddisfazione per il livello raggiunto dai ginnasti ma anche da tutta la società Casati.

Anche l’Amministrazione comunale ha voluto portare il suo saluto attraverso il vicesindaco Lorenzo Belotti e il consigliere con delega allo Sport, Tommaso Confalonieri. Tutti i ginnasti a conclusione delle esibizioni hanno ricevuto uno zainetto della Casati e un gadget offerto

dal Cab Polidiagnostico.

La ginnastica Casati Arcore, con i suoi colori bianco e verde, si conferma così un punto di riferimento nel panorama sportivo locale. L’evento, come sempre, ha lasciato un’impronta positiva, con la promessa di ritrovarsi il prossimo anno per nuove emozioni e nuovi traguardi da raggiungere.