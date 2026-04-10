Dopo il debutto positivo dell’anno scorso, quella che era la Manifestazione zootecnica e che oggi è la Fiera di Primavera torna al velodromo di via Sant’Eurosia a Cesano Maderno.

Al velodromo torna la Fiera di Primavera

Gli Amici di Cascina Gaeta promettono di non deludere. Moris Bellesso, il presidente dell’associazione, dà appuntamento a sabato (dalle 14) e domenica (fino alle 19). La novità dell’edizione è il discobar con il dj Raffaele Pisoni dalle 21 alle 23 di sabato 11 aprile.

All’evento, che gode del patrocinio di Comune e Provincia, sono attesi le macchine tuning di Extreme sound club e i camion di Omar Hello Spank. Domenica 12 aprile è previsto il clou con l’apertura dei cancelli alle 8 e la benedizione e il taglio del nastro alla presenza delle autorità alle 9.30. Alle 10 l’immancabile sfilata di cinquanta mezzi tra trattori, camion e auto per le strade della città e, a seguire, la dimostrazione dei cani del Centro cinofilo IVI4Pets di Seveso, che per tutta la giornata offrirà consulenze gratuite e, alle 14.45, organizzerà una sfilata cinofila aperta a tutti con premiazione finale.

Gli Amici: “Andiamo avanti sempre uniti e coesi”

Confermata la presenza dei pony e dei cavalli, che potranno essere cavalcati per un breve giro. I bambini avranno la possibilità di fare un giro anche sul trattore. E, ovviamente, non mancheranno le bancarelle con prodotti tipici della Brianza e per il florovivaismo, i gonfiabili e il raduno di auto d’epoca.