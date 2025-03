Buona la prima. Pienone, sabato e ieri, domenica, al velodromo di Cesano Maderno, per la prima Fiera di Primavera in cui l’associazione Gli amici di Cascina Gaeta ha dovuto trasformare la Manifestazione zootecnica arrivata l’anno scorso alla quattordicesima edizione.

Fiera di Primavera, buona la prima

Sfrattata dal cuore del quartiere di Cascina Gaeta dal cantiere di Pedemontana e orfana di asini, pecore e capre a causa dell’epidemia di “lingua blu”, la sempre attesissima due-giorni di festa che omaggia la Brianza contadina è stata ospitata al velodromo comunale e, complice il fine settimana di sole, la presenze sono state numerose, in particolare nel pomeriggio di ieri, domenica.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Ripagati gli sforzi degli organizzatori

“Ci hanno chiesto in tanti di non rinunciare all’appuntamento e anche se sapevamo che non sarebbe stato facile abbiamo lavorato per andare avanti anche quest’anno, nonostante le difficoltà burocratiche, e non deludere la gente – hanno spiegato Moris Bellesso, il presidente degli Amici, ed Enrico Grendene, il vice, ieri mattina, domenica, all’apertura ufficiale – Per fortuna il numero di camion, auto e bancarelle è sempre più alto, tanti ci credono e noi facciamo altrettanto”.

Gli sforzi degli organizzatori, che nei volontari di Campus Major, i gestori del velodromo, hanno trovato preziosi alleati, sono stati sottolineati dal sindaco Gianpiero Bocca, che ha avuto parole di apprezzamento sincero e incoraggiamento prima del taglio del nastro e del giro tra le bancarelle: “Il velodromo si presta benissimo ad ospitare bellissime iniziative come questa”. Ad accompagnare l’apertura della fiera anche le assessore al Commercio, Donatella Migliorino, e alla Cultura, Martina Morazzi, i consiglieri provinciali Michele Santoro e Marina Romanò (la Provincia ha concesso il patrocinio per la prima volta) e i consiglieri comunali Ivan Romanò e Gaetano Vincenzi.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Mezzi agricoli, auto tuning e camion

In mostra, oltre ai mezzi agricoli, le macchine tuning di "Extreme sound club" e i camion di "Omar Hello Spank" di Omar Iacovello, che ha ricordato, come già l’anno scorso, Riccardo Bardella, l’autotrasportatore 57enne di Saronno vittima di un infortunio mortale sul lavoro. Immancabili il giro dei mezzi della domenica mattina, a colpi di trombe e clacson, fino in centro città, e il raduno delle auto d’epoca dell’Auto moto club Brianza storica di Umberto Beggio e Maurizio Costi. E poi i giri sul pony e sul cavallo, le dimostrazioni e le sfilate dei cani, le oltre cinquanta bancarelle e i giochi per un divertimento formato famiglia.