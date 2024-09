Al via a fine settembre ad Arcore il corso per il rilascio del Patentino per cani

Inizierà a fine settembre ad Arcore il corso valido per il rilascio del Patentino per cani organizzato dal servizio di medicina veterinaria di ATS Brianza in collaborazione con il Comune di Arcore e con ENPA di Monza e Brianza.

Al via ad Arcore il corso per il rilascio del Patentino per cani

Il corso, aperto a tutti i proprietari di cani e non, si pone come obiettivo di fornire basilari nozioni sulla corretta gestione del più fedele amico dell’uomo.

Dove e quando

Il corso si articolerà in tre serate: giovedì 26 settembre, giovedì 3 ottobre e giovedì 10 ottobre sempre dalle ore 20.00 alle ore 23.30 nell’Aula Magna della scuola A. Stoppani in via Monginevro ad Arcore. Vedrà la partecipazione di qualificati relatori.

Prima il corso, poi il test

Il corso tratterà vari argomenti: dall’etologia canina allo sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi di vita del cane (da cucciolo alla terza età); dal benessere del cane alla comunicazione intra- ed extraspecifica; dalle credenze errate alla convivenza cani e bambini; dagli obblighi di legge alle figure cui fare riferimento in caso di problemi.

Al termine delle lezioni teoriche è previsto un test di apprendimento e a coloro che hanno preso parte a tutte le serate e lo avranno superato sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Come iscriversi

È possibile iscriversi al corso entro il 23 settembre 2024 scrivendo a patentino@enpamonza.it. Il corso prevede un contributo di 10 euro, da consegnare in occasione della prima serata. Il ricavato sarà interamente devoluto a ENPA di Monza e Brianza per tutte le sue attività.

Si tratta di un appuntamento da non perdere per migliorare le proprie conoscenze sul cane, sul suo mondo e sulle regole che oggi disciplinano la responsabile proprietà di questo splendido animale, troppo spesso vittima di errori di gestione da parte dei proprietari.

Cos’è il patentino

Il patentino, si legge nel sito del Ministero della Salute, «è un attestato rilasciato ai proprietari e detentori di cani o a chiunque intenda divenirlo, al termine di un percorso formativo con superamento di un test di verifica finale, organizzato dai Comuni congiuntamente con il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente».

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

(nelle foto alcuni cani ospiti del canile di Monza)