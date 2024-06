Al via i lavori alla Casa della comunità di Lentate

Prenderanno il via martedì 2 luglio 2024 i lavori di ristrutturazione della Casa della comunità (Cdc) di via Garibaldi, previsti dal Pnrr. Un investimento di 1.535.000 euro, che riguarderà l’intero edificio a eccezione della sede del Comitato locale della Croce Rossa, consentendo di ottimizzare gli spazi al piano terra e ricavare ulteriori ambulatori al primo piano per potenziare i servizi socio-sanitari offerti al territorio.

Al via i lavori alla Casa della comunità

Il corposo intervento di rinnovamento dello stabile è stato illustrato nel dettaglio giovedì pomeriggio in sala Mauri, alla presenza del sindaco Laura Ferrari, del vicesindaco Marco Boffi e dell’assessore Matteo Turconi Sormani, oltre che di Roberta Brenna, rappresentante di Asst Brianza.

«Siamo orgogliosi e soddisfatti di annunciare l’avvio dei lavori, uno dei nostri obiettivi di mandato - ha dichiarato il sindaco - Al termine dell’intervento la Casa della comunità, che abbiamo inaugurato 8 mesi fa, potrà offrire un servizio ancora più completo ai cittadini di Lentate e dei Comuni che vi afferiscono. Naturalmente il cantiere comporterà la chiusura dell’edificio per alcuni mesi, ma nelle ultime settimane abbiamo studiato delle soluzioni per limitare i disagi e garantire I servizi».

Chiusura totale per due mesi

«La Casa della comunità sarà chiusa totalmente per circa due mesi, fino al termine dei lavori di rifacimento degli spazi Accoglienza Cup, ambulatorio infermieristico/attività di prelievo e Punto unico di accesso (Pua) al piano terra, che saranno riattivati a settembre, nei nuovi spazi sempre al piano terra - ha illustrato Brenna - Successivamente i lavori proseguiranno al primo piano e nella parte restante del piano terra che ospita il consultorio familiare, che non sarà operativo fino alla fine dell’intervento, prevista nel marzo 2025».

Nel periodo di chiusura totale della Casa della comunità gli utenti possono fare riferimento agli analoghi servizi nelle altre Cdc attive (le più vicine sono a Giussano e Cesano Maderno), per i prelievi ci si potrà recare anche nei presidi ospedalieri di Seregno e Carate Brianza, mentre per il consultorio familiare ci si può rivolgere a quelli di Seveso e Seregno.

Punto unico di accesso e Cup in sala Mauri

Per continuare a offrire un servizio di prossimità ai cittadini, fino al 9 agosto nella sala Mauri del Palazzo municipale viene allestita una postazione con l’assistente sociale del Pua (martedì e venerdì dalle 8.30 alle 14) e l’amministrativa dell’Accoglienza Cup per supporto alle attività di prenotazione e scelta e revoca (mercoledì dalle 8.30 alle 14). Resteranno comunque attivi i numeri di telefono e gli indirizzi mail della Cdc lentatese (ambulatorio infermieristico 0362 984847, amb.ifclentate@asst-brianza.it, Pua 0362 984845, pua.lentate@asst-brianza.it).

I servizi ospitati all'ex Museo civico

Per quanto riguarda invece le attività dei Servizi sociali, l’assessore Boffi ha illustrato come sono stati riorganizzati gli spazi del Comune: