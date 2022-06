A Desio, al via i lavori per completare la rotonda di via Guarenti/XXV Aprile/Tagliabue. In programma anche interventi sulle strade e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Apre il cantiere per ultimare la rotatoria di via Guarenti

Apre il cantiere in via Guarenti, di conseguenza la Polizia Locale ha emesso un'ordinanza per disciplinare in via provvisoria la circolazione stradale su alcune aree del territorio comunale per permettere lavori di manutenzione ordinaria, il consolidamento sedi stradali e il rifacimento della segnaletica orizzontale. In particolare, dalle ore 8,30 di lunedì 27 giugno alle 18 di giovedì 30 giugno è istituito il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli lungo la via Guarenti, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Dolci e l’intersezione con via XXV Aprile, per agevolare la realizzazione degli interventi in prossimità della rotatoria. Inoltre, per consentire gli interventi di scavo all’intersezione tra la via Guarenti e la via XXV Aprile, è istituita l’inversione del senso unico di marcia in via Dolci (con andamento da sud verso nord, nel solo tratto compreso tra via Guarenti e via Buozzi), questo per garantire il transito dei residenti nelle strade perimetrali all’area interessata dal cantiere stradale. Durante l’esecuzione dei lavori, nel tratto a senso unico di via Dolci e lungo la carreggiata agibile di via Guarenti, il limite di velocità viene ridotto a 20 km/h.

Sono partite le manutenzioni stradali

Nel frattempo sono partite anche le manutenzioni stradali, che andranno avanti fino a venerdì 22 luglio. Sarà istituito il divieto di sosta con “rimozione forzata” su entrambi i lati delle carreggiate o all’interno delle aree interessate dal cantiere lungo le seguenti strade comunali: via Lavoratori dell’Autobianchi (piazzale parcheggio), vie Prati e Grandi (stalli di sosta nei pressi del mercato), vie Paganini e don Coccè (stalli di sosta aree parcheggi), via Monteverdi (stalli di sosta e aree zebrate), via don Milani (stalli di sosta), via Canonico Villa 36, via Carcassola 19A e 21, via Pellico 3, via Boito 11, via Matteotti 56, via XX Settembre, via Prati 91 e via Monsignor Castelli. Nei tratti interessati dai cantieri, inoltre, durante l’esecuzione dei lavori, il limite massimo di velocità viene ridotto a 30 Km/h, in funzione della necessaria riduzione del calibro stradale e della chiusura delle strade.

Interventi sulla segnaletica orizzontale

Con le dovute cautele, in base all’andamento dei lavori, viene consentito l’accesso alle aree precluse alla circolazione, ai veicoli appartenenti o condotti dai residenti, esclusivamente per l’accesso ai passi carrai e ai box, e per le operazioni connesse ai cicli lavorativi per il carico e lo scarico merci relative alle attività artigianali e commerciali che si trovano nel tratto interessato dall'intervento. Infine, gli operai interverranno sulla segnaletica orizzontale.