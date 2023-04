Al via il festival "Maggio musicale lentatese"

A Lentate un mese dedicato alla musica, alla storia e alla cultura con il Corpo musicale Giuseppe Verdi di Camnago.

Al via il primo festival musicale

Prenderà il via il 6 maggio, alle 21.15 in piazza San Vito, con l’esibizione delle Majorettes Quaderni di Villafranca, il primo festival «Maggio musicale lentatese», organizzato dalla banda con la collaborazione e il contributo dell’Amministrazione comunale.

Un'idea del maestro Angelo Pinciroli

«E’ un’idea di tre anni fa del maestro Angelo Pinciroli, che purtroppo non è andata in porto a causa del Covid - spiega Giuseppe Carozzi, presidente della banda - Quest’anno, grazie al Comune, siamo riusciti a realizzarla, organizzando appuntamenti per tutto il mese».

Il mese di maggio sarà ricco di appuntamenti

Ogni sabato verrà proposto uno spettacolo in collaborazione con altre realtà musicali. Il 13 maggio alle 21.15, al Centro civico Terragni, si esibirà il Trio Mito’s, composto da Pietro Salvaggio, Valentina Di Blasio e Marcel Frumusachi, il 20 alle 21.15 in piazza Fiume a Copreno appuntamento con Gippi Sound live music, mentre il 22 alle 21.15 all’oratorio di Santo Stefano, per celebrare il 150esimo anniversario della morte di Alessandro Manzoni, ci sarà il trio, tutto al femminile, Giusti, Baruffaldi, Busnelli.

Gran finale il 27 maggio

Gran finale il 27 maggio alle 21.15 al Centro civico Terragni con il concerto della banda Verdi. Ogni domenica (il 7, 21 e 28 maggio alle 11 e il 14 alle 17), la banda aspetta tutti al Centro civico per un aperitivo «per confrontarsi sulle impressioni e le emozioni dello spettacolo della sera precedente», conclude Carozzi.