Gli Scout laici Cngei di Cesano Maderno hanno dato il via al nuovo anno.

Al via il nuovo anno degli Scout Cngei Cesano Maderno

Sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023, si è tenuto presso la sede di Seveso degli Scout laici Cngei della sezione di Cesano Maderno, il ritrovo per la consueta apertura dell’anno Scout. I tre gruppi della sezione, composti da Lupetti (8-12 anni), Esploratori (12-16 anni) e Rover (16-19 anni), si sono ritrovati tutti insieme per dare inizio ad un nuovo anno. Nel pomeriggio di sabato i ragazzi hanno salutato tutti i compagni in procinto di passare nel gruppo della fascia di età successiva e anche qualche capo che ha deciso di prestare il suo servizio altrove. Un cerchio attorno al fuoco con canti e condivisioni ha permesso di concludere la serata tra abbracci e risate.

A dicembre il Campo invernale

La giornata di domenica è stata dedicata all’accoglienza di tutti i nuovi ragazzi che hanno mostrato interesse nell’avvicinarsi al mondo Scout. Tra giochi di conoscenza, costruzioni con legature e programmazione delle prossime attività la giornata è volata, ed è finita con un grande cerchio di chiusura al vicino Bosco delle Querce. L’apertura del nuovo anno Scout segna l’inizio di un percorso per tanti nuovi bimbi e ragazzi e il proseguo di un cammino per tanti altri. Le attività dei vari gruppi proseguiranno senza sosta nei prossimi mesi con cadenza bisettimanale fino a dicembre quando tutta la Sezione - 300 iscritti in tutto - si ritroverà per la partenza del Campo invernale.