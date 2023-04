Gli Scout Cngei della sezione di Cesano Maderno inaugurano la nuova sede

In occasione del consueto Campo di San Giorgio gli scout Cngei della sezione di Cesano Maderno inaugureranno la loro nuova sede.

La nuova base Scout Cngei nel Parco delle Groane

La base scout, denominata “La Montina”, è una struttura concessa in uso agli scout dal Comune di Cesano Maderno e sita nell’area ex-stalle della Cascina Montina (raggiungibile da via Toscana). Tale struttura, rimessa in sesto dopo anni di abbandono e degrado grazie all’impegno profuso dall’Amministrazione comunale e alla fattiva collaborazione dell’Associazione Scout, si appresta a diventare un’area di contatto con la natura, all’interno del Parco delle Groane, restituita alla cittadinanza. Tale area, che verrà attivamente vissuta e presidiata dagli associati, diventerà sicuramente un punto di riferimento anche per scout di altre sezioni ed associazioni, provenienti da tutta la regione.

Quando sarà l'inaugurazione

Le celebrazioni avverranno sabato 29 aprile, domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio e avranno luogo durante il Campo di San Giorgio, momento annuale in cui gli scout festeggiano il loro patrono e prevederanno la partecipazione all’evento di tutti gli associati. Durante i tre giorni ragazzi e bambini attraverso giochi e numerose attività all’aria aperta avranno modo di prendere confidenza con gli spazi della nuova sede e andare alla scoperta di un nuovo ambiente. La cerimonia di inaugurazione ufficiale si svolgerà lunedì 1° Maggio alle 15.30, in occasione del quadrato di chiusura del campo. Alla cerimonia parteciperà anche l’Amministrazione locale del sindaco Gianpiero Bocca.

A Cesano la nona sezione Cngei d'Italia

La sezione Scout Cngei di Cesano Maderno, fondata nel 1956, opera attraverso tre sottogruppi territoriali, presenti a Cesano Maderno, Seveso e Limbiate. Il suo impegno è volto a fornire un bagaglio di esperienza utile a diventare degli adulti civili, responsabili e attivi nella società. Negli anni migliaia di ragazzi hanno avuto così l’opportunità di partecipare ad attività in mezzo alla natura secondo i valori e gli ideali scout. La sezione, dalla sua fondazione, è cresciuta fino ad arrivare oggi a contare oltre 300 iscritti e a essere la nona sezione scout Cngei in Italia per dimensione, nonché la prima sezione Cngei per dimensione non operante in un capoluogo di Provincia o Regione.