Al via il processo per i maltrattamenti subiti in carcere dal trapper Jordan Jeffrey

E' iniziato ieri, venerdì 12 aprile, in Tribunale a Pavia il processo per il caso dei maltrattamenti subìti nel carcere di Torre del Gallo da Jordan Tinti, il trapper di Bernareggio noto come Jordan Jeffrey Baby, trovato morto nella sua cella lo scorso 12 marzo.

Al via il processo per i maltrattamenti subiti dal trapper

Per i presunti maltrattamenti è imputato Gianmarco Fagà, altro trapper noto come Traffik e come Jordan condannato in primo grado a Monza per rapina aggravata dall'odio razziale (accusa riqualificata in violenza privata in appello). Nell'udienza di ieri, che di fatto ha aperto il processo dopo il rinvio di quella dello scorso 15 marzo per impedimento di uno dei legali, il padre di Jordan, Roberto Tinti, è subentrato al figlio nella costituzione di parte civile.

Le prossime udienze

La prossima udienza è fissata per venerdì 7 giugno, giorno in cui verranno ascoltati i testimoni tra cui alcuni compagni di cella di Jordan. Venerdì 13 settembre si proseguirà poi con il dibattimento e in quella data si potrebbe anche arrivare alla sentenza.

L'indagine sulla morte

Nel frattempo prosegue l'altra indagine della Procura di Pavia per fare luce sulla morte di Jordan. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. E' stata chiesta una documentazione anche al Sert.