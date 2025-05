Al via il terzo "Maggio musicale": sette serate per tutti i gusti

Una serie di appuntamenti per immergersi nel fantastico mondo delle sette note insieme alla banda Giuseppe Verdi di Camnago. A Lentate sul Seveso torna il festival «Maggio musicale», giunto alla terza edizione, organizzato dallo storico sodalizio camnaghese in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Al via il terzo Maggio musicale, si comincia venerdì

Sette serate da non perdere, tutte con inizio alle 21.15, sotto la direzione artistica del maestro Angelo Pinciroli, che abbracceranno vari generi per andare incontro a tutti i gusti. Si comincia venerdì 2 maggio 2025, al cineteatro Sant'Angelo, con "Virtuosismi strumentali", per proseguire sabato 3 in chiesa San Vito con un omaggio della banda alle «magiche note» di Ennio Morricone.

Un festival ricco di storia e cultura

Sabato 10 nella chiesa di Sant’Anna a Birago, è previsto lo spettacolo «Rivivendo il soprano», dedicato alla «Divina creatura» Maria Farneti, che visse a Copreno. Si esibiranno il soprano Valentina Di Blasio, il tenore Ning Long e Pietro Salvaggio al pianoforte. Protagonista del terzo appuntamento, sabato 17 all’oratorio di Cimnago, la «Anomala Brass Band», che trascinerà il pubblico in un viaggio musicale esplosivo dal jazz al rock, dal soul al funk, fino al blues e al pop. Spazio alla grande musica italiana il 24 in piazza San Vito con i «Rocxeria», che proporranno un repertorio dei principali successi di famosi cantanti italiani.

Il 31 maggio gran finale con l'esibizione della banda

La chiusura sarà affidata alla banda, che il 31 maggio al Centro civico Terragni si esibirà in un concerto speciale, arricchito da sonorità fresche e originali. A ogni evento, a ingresso libero, verrà offerto un rinfresco.

“La musica unisce e migliora tutti”, dichiara l’assessore alla Cultura Matteo Turconi Sormani, invitando la cittadinanza a partecipare numerosa.

IN FOTO UNA DELLE SERATE DELLA SECONDA EDIZIONE