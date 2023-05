Al via "IterFestival23", la direzione artistica affidata a Lo Sciame Libri di Arcore

Per la Cooperativa Lo Sciame onlus di Arcore e, in particolare, per Lo Sciame Libri, parte un periodo molto intenso, ricco di impegni e iniziative.

Dopo il successo dell’ottava edizione della Grande Festa Del Lettore dello scorso 28 aprile (con oltre 90 iscritti) dedicata all’albo illustrato con ospite d’onore Terre di Mezzo Editore, oggi, martedì 2 maggio 2023, parte Iter Festival 2023, rassegna letteraria organizzata dal Consorzio Brianteo Villa Greppi di cui Martina Garancini e Claudia Frauto della libreria curano la direzione artistica da 5 anni.

Universo donna è il filo conduttore della kermesse

Universo Donna è il filo conduttore della kermesse di quest’anno che vedrà 15 incontri, tutti nel mese di maggio.

Aprirà la rassegna Paolo Nori con la presentazione del suo ultimo libro Vi avverto che vivo per l’ultima volta storia di Anna Achmatova; seguirà l’incontro con Rosa Teruzzi, volto noto di Quarto Grado, con Il valzer dei traditori e una nuova avventura per Libera, la famosa fioraia-detective del Giambellino; Cristina Ricci ci parlerà di Lidia Pöet, prima avvocata italiana, pioniera dell’emancipazione femminile, protagonista della serie di successo attualmente su Netflix; chiuderà la settimana Alessandra Selmi con Al di là del fiume, un romanzo che racconta cinquant’anni di storia italiana e le vicende del villaggio operario di Crespi d’Adda.

In programma anche l'incontro con una ex calciatrice della nazionale italiana

Saranno quattro donne le protagoniste degli incontri della settimana successiva: Amanda Colombo con Meno male che ci siete voi che ci ricorda che l’amicizia e una libreria sono da sempre i migliori rifugi per l’anima; Katia Serra, ex calciatrice della Nazionale Italiana, commentatrice sportiva per la Rai, ci parlerà di Una vita in fuorigioco; Benedetta Tobagi, storica e scrittrice, figlia di Walter, giornalista assassinato nel 1980 da un gruppo terroristico di estrema sinistra, presenterà il suo ultimo libro La resistenza delle donne; Antonella Viola, immunologa, spesso ospite in diverse trasmissioni televisive in qualità di ricercatrice e divulgatrice scientifica, ci spiegherà perché invecchiamo presentandoci il suo libro La via dell’equilibrio, scienza dell’invecchiamento.

Che cos'è il Kintsugi?

Iter Festival continuerà con Annalisa Monfreda, giornalista e scrittrice, autrice di Ho scritto questo libro per non divorziare; Paola Cereda, psicologa specializzata in diritti umani e cooperazione internazionale con La figlia di ferro.

Sabato 20 maggio saranno l’attrice Lucia Vasini e la pianista Chiara di Muzio protagoniste del Reading Teatrale 10 centimetri tratto dal reportage giornalistico Mediterraneo – a bordo delle navi umanitarie.

Selene Calloni Williams, affermata psicologa e life coach, ci spiegherà cos’è il Kintsugi, capace di trasformare le nostre ferite fisiche ed emotive in una eccezionale occasione di crescita e cambiamento; la giovanissima Beatrice Salvioni con il suo romanzo d’esordio La Malnata, pubblicato contemporaneamente in tutta Europa, ci racconterà l’incredibile e indimenticabile amicizia fra due adolescenti, Francesca e Maddalena, nell’Italia del fascismo; Liliana Rampello, critica letteraria e saggista, ci parlerà di Jane Austen, autrice di numerosissimi romanzi letti ancora oggi da milioni di persone in tutto il mondo.

Grande chiusura con il giornalista Antonio Caprarica

Chiuderà Iter Festival, sabato 27 maggio, Antonio Caprarica, scrittore, giornalista e saggista, volto noto della televisione appassionato e fine conoscitore della Royal Family inglese, che ci racconterà i retroscena più chiacchierati dell’ultima grande dinastia reale e ci porterà attraverso gli anni e gli eventi più significativi alla scoperta delle più importanti regine, principesse, re e principi del Regno Unito.

Libri, pane per crescere

A metà maggio partirà Libri, pane per crescere, un progetto a cui ha lavorato uno staff, tutto al femminile, della Cooperativa e che è stato selezionato dalla Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando Per il libro e la lettura 2022. Saranno un centinaio le iniziative di promozione alla lettura destinate a bambini, ragazzi e famiglie ma anche a docenti, educatori e bibliotecari che verranno realizzate ad Arcore e in alcuni Comuni vicini.

Il progetto, che durerà fino a fine luglio 2024, valorizzerà i punti di forza della Cooperativa Lo Sciame, ovvero Inclusione, Cultura e Socialità, Ambiente, Mobilità sostenibile, ambiti in cui il libro diventerà protagonista e testimone.

Lo Sciame sempre in prima linea

La strategia primaria che verrà adottata per avvicinare i bambini, e quindi di riflesso le famiglie, alla lettura, è quella di fas sì che “l’oggetto libro” sia presente nelle case e tra le mani del lettore. A tale scopo, saranno diverse le iniziative in cui verranno donati dei libri perché il dono di un libro acquista un significato forte di impegno civile a sostegno della lettura e della cultura.

Lo Sciame sarà presente all’Arcore Street Festival con uno stand e, a settembre, presso l’oratorio Sacro Cuore, organizzerà un’attività dedicata ai bambini nell’ambito della Festa Patronale.

E si prepara alla decima edizione di Bravo Chi Legge! Festa del libro e del lettore per cui non mancheranno le sorprese!