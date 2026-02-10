Al via la campagna di salvataggio dei rospi

Gli "Amici della Natura" cercano volontari che aiutino gli anfibi ad attraversare la strada e a raggiungere sani e salvi il luogo di riproduzione.

Gli «Amici della Natura», associazione di Triuggio, cercano volontari per la campagna di salvataggio dei rospi.

Campagna di salvataggio dei rospi

«Come ogni anno si sta avvicinando il tempo delle migrazioni – spiegano volontari – Dopo il freddo e le piogge, con il rialzo delle temperature, gli anfibi che vivono nei nostri giardini e orti, si risvegliano dal letargo e iniziano a spostarsi verso laghetti, stagni, pozze d’acqua, per deporre le uova e riprodursi. E’ un momento delicato e prezioso per la riproduzione di rane, rospi, raganelle e salamandre, utili al controllo della diffusione di insetti, e che contribuiscono alla vita di altre specie di volatili e rettili che popolano gli habitat naturali che fortunatamente arricchiscono ancora la nostra bella Brianza».

Cercansi volontari

A Canonica, frazione di Triuggio, si cercano volontari che aiutino questi piccoli ma utili animali ad attraversare le strade e a giungere sani e salvi al luogo di riproduzione: il «Laghettone». Già il 4 e 5 febbraio nel pomeriggio (tempo permettendo) alcuni volontari inizieranno a posizionare le reti provvisorie di protezione a lato della via Conte Taverna e la segnaletica per rallentare la velocità dei veicoli.

Serata sui segreti degli anfibi

Venerdì 13 febbraio, poi, presso la sede degli «Amici della Natura» in via delle Grigne 32, alle 20.45, l’amico ed esperto Raoul Manenti, ricercatore dell’Università Statale, svelerà i segreti degli anfibi e offrirà consigli preziosi per migliorare l’intervento di salvataggio. Seguirà una prima passeggiata serale nelle zone interessate alla migrazione. «Se lo scorso anno sono stati salvati più di mille tra rane e rospi, possiamo solo ringraziare i volontari che sono accorsi numerosi sfidando spesso anche la pioggia e il freddo – sottolineano i volontari dell’associazione – Confidiamo in una partecipazione ancora più numerosa per portare in salvo più animali possibili».