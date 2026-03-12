Al via la riqualificazione del parcheggio “Dell’Apollo”: abbattuti i primi pini marittimi

Un risveglio segnato dal rumore delle motoseghe dei giardinieri e da un pizzico di malinconia per i cittadini di Arcore, soprattutto coloro che abitano in via San Martino e, più in generale, in centro città. Questa mattina, 12 marzo, sono iniziati i lavori di riqualificazione del parcheggio dell’ex Cinema Apollo e, con essi, l’abbattimento di sette imponenti pini marittimi che da anni caratterizzavano l’area.

Un addio difficile ma inevitabile

Non è stata una decisione presa a cuor leggero. Quei pini non erano solo elementi di arredo urbano, ma veri e propri “testimoni storici” della zona. Tuttavia, il tempo ha presentato il conto: le loro potenti radici, espandendosi nel sottosuolo, hanno letteralmente divelto l’asfalto, creando dossi, crepe profonde e rendendo molti posti auto impraticabili, oltre che potenzialmente pericolosi.

“Siamo soddisfatti che questo cantiere finalmente prenda il via – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Luca Travascio – si tratta di un’opera attesa da tempo e sempre più urgente, viste le condizioni in cui versa il parcheggio”. La rimozione, pur dolorosa per chi era affezionato al profilo verde di quel tratto di città, è apparsa come l’unica via percorribile per garantire una messa in sicurezza radicale del sito.

Come cambierà il volto della zona

L’intervento non si limiterà a eliminare le criticità, ma ridisegnerà l’intera area. L’intera area di sosta sarà oggetto di uno scavo profondo per rifare completamente il sottofondo, garantendo una pavimentazione duratura. Nonostante la perdita di due stalli, la nuova configurazione punta a migliorare ordine e funzionalità. Inoltre il progetto include un nuovo tratto di pista ciclabile che collegherà il centro verso Villa San Martino, unendo i percorsi esistenti e facilitando gli spostamenti sicuri da La Ca’ fino a via Monginevro.

Il cantiere, secondo le previsioni, durerà circa 140 giorni. Se per la giornata di oggi è stata necessaria la chiusura totale dell’area, nelle prossime settimane il Comune cercherà di limitare i disagi procedendo a step. Per compensare la temporanea indisponibilità di posti, l’Amministrazione sta valutando la sospensione del pagamento della sosta nel parcheggio sotterraneo di via Umberto I, introducendo il disco orario per favorire il ricambio.

Un investimento da circa mezzo milione di euro, sostenuto in parte da Regione Lombardia, che punta a consegnare agli arcoresi un’area più ordinata e moderna, chiudendo definitivamente il capitolo del degrado causato dalle radici.