Al via la terza edizione dell’Acinque Baskin Cup: il torneo dedicato al baskin – lo sport che unisce – è in programma sabato 20 e domenica 21 giugno al PalaPrealpi di Seveso e quest’anno si arricchisce con il Villaggio dell’inclusività. L’evento gode del patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Seveso e Comune di Lentate sul Seveso, EISI – Ente italiano sport inclusivi, Panathlon International Club Como e del supporto di Pallacanestro Cantù e Pallacanestro Varese.

Torna l’Acinque Baskin Cup: quando lo sport abbatte le barriere

Un appuntamento ormai consolidato, promosso dall’asd Sport4All di Lentate sul Seveso insieme alla multiutility lombarda, che cresce anno dopo anno, coinvolgendo squadre, famiglie, associazioni e comunità in un’esperienza sportiva e sociale dal forte valore inclusivo.

“Siamo orgogliosi di organizzare, insieme ad Acinque, questa terza edizione che segna un ulteriore passo avanti nel nostro percorso – dichiara Luca Porta, presidente di Sport4all – Il baskin è uno sport per tutti capace di abbattere barriere e creare relazioni autentiche: vedere in campo atleti diversi per abilità, età e percorsi, uniti dalla stessa passione, è ogni volta un’emozione unica. Con il Villaggio dell’inclusività vogliamo allargare ancora di più questa esperienza, coinvolgendo l’intera comunità”.

“Lo sport è uno strumento di coesione e crescita collettiva”

“L’Acinque Baskin Cup è molto più di un torneo sportivo: è un progetto che nel tempo è diventato parte integrante della nostra identità come azienda attenta alle persone e ai territori – commenta Stefano Cetti, amministratore delegato di Acinque – Il legame con il baskin si è consolidato negli anni, tanto da entrare anche all’interno dell’azienda, dove abbiamo promosso momenti formativi dedicati ai nostri dipendenti

per valorizzare la cultura dell’inclusione attraverso lo sport. Iniziative come questa dimostrano quanto lo sport possa essere un potente strumento di coesione e crescita collettiva”.

Il torneo e il Villaggio dell’inclusività

La due giorni prende avvio sabato 20 giugno nel palazzetto di via Gramsci 11 a partire dalle 10. In campo scenderanno otto squadre provenienti da diverse province lombarde e non solo: Sport4All Bears, Sport4All Lions e Sport4All Dragons di Lentate sul Seveso (MB), Casate Sport di Casatenovo (LC), Baskin Rho di Rho (MI), Salus di Gerenzano (VA), Dream Team Gallarate di Gallarate (VA) e SBK Aosta. La competizione sportiva, con torneo junior e torneo senior, sarà il cuore del weekend, ma la grande novità del 2026 è l’ampliamento dell’evento: la festa si sposta anche fuori dal palazzetto grazie al Villaggio dell’inclusività, uno spazio aperto alla cittadinanza dove associazioni e realtà del territorio racconteranno e promuoveranno progetti dedicati all’inclusione sociale e sportiva.

Attività, laboratori, stand, esibizioni e ospiti speciali

Il Villaggio animerà entrambe le giornate con attività, laboratori creativi, stand informativi, esibizioni di ballo e spettacoli di majorette, momenti di intrattenimento (truccabimbi, tattoo fake, raduni ed esposizioni di camion e auto) e aree dedicate al food & relax, trasformando la Acinque Baskin Cup in una vera e propria festa per tutta la comunità, capace di coinvolgere pubblici di tutte le età. Sabato saranno presenti l’associazione Progetto Oasi di Lentate, Il Tarlo – Associazione culturale e artigiana, Il Seme – Cooperativa sociale onlus, Associazione Nistagmo Italia, Fondazione Bullone, Vento in faccia e Fondazione Maria Letizia Verga, mentre domenica Espera, Voglio la luna, Freemoving, Team&Community Building, CSI per il mondo, Auser Barlassina, Accipe, Insieme per Fily onlus, Associazione Il Collare d’Oro e Daun. Inoltre, tra gli ospiti di questa edizione, Matteo Soragna, ex cestista italiano e medaglia d’argento con la Nazionale italiana di pallacanestro ai Giochi Olimpici di Atene 2004 e oggi orgoglioso giocatore e promotore del baskin in tutta Italia.