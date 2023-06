Al via l'impresa di Daniele, da Arcore a Capo Nord in bicicletta

Cappuccino e brioche rigorosamente nella sua seconda casa, al "Palaunimec" di Arcore in compagnia dei famigliari e, soprattutto, delle "sue" ragazze del volley della Casati e via in sella, pronto a pedalare per raggiungere un sogno cullato nel cuore e nella mente per una vita intera.

Un continente, dieci Nazioni, oltre 4mila chilometri senza alcun supporto e una meta leggendaria da raggiungere tra poco più di un mese, 35 giorni per la precisione: Capo Nord.

Per oltre un mese in sella alla bici

Questi gli ingredienti che compongono un’avventura unica nel suo genere attraverso l’Europa che il 62enne Daniele Brambilla, residente a San Giorgio di Biassono ma anima del volley Casati Arcore, percorrerà in solitaria, a bordo della sua bicicletta verso il più settentrionale del mondo. L’atleta è partito stamattina, lunedì 12 giugno 2023, dal Palaunimec di Arcore e spera di raggiungere il traguardo verso la metà di luglio, tra 35 giorni circa.

La festa prima di partire

L'impresa sportiva è iniziata stamattina, lunedì 12 giugno 2023

L’impresa sportiva, dicevamo, è iniziata stamattina, lunedì 12 giugno 2023, e ha per protagonista Brambilla, dirigente del volley della squadra femminile della "Casati Arcore".

Lo sportivo non è nuovo a questo tipo di imprese. Esattamente tre anni fa, nel giugno del 2019, partì da Arcore e raggiunse l’Etna, sempre a bordo della sua bicicletta. Ma se allora i chilometri erano più di mille, ora sono quasi il quadruplo. Invece nel 2021 partì dalla Brianza e raggiunse Santiago de Compostela sempre a bordo della sua bicicletta. Allora i chilometri in sella alla bici erano stati più di 2mila.

Una sfida che mette a dura prova corpo e mente

Brambilla sposato da 30 anni con Valeria Fumagalli e residente a San Giorgio di Biassono, ha lavorato fino a qualche anno fa nell’azienda tessile "Cit-Bagutta" di Arcore. Da tre anni è in pensione e quella che lo aspetta nei prossimi 35 giorni sarà una dura sfida strepitosa che metterà a durissima prova fisico e mente. Per chi non lo sapesse, infatti, stiamo parlando di una delle maratone ciclistiche più estreme del mondo, dove concentrazione, tattica, passione e soprattutto forza di volontà sono componenti essenziali per riuscire a raggiungere la tanto agognata meta.

Viaggio preparato in tutti i suoi particolari

L'atleta ha preparato il viaggio in tutti i suoi particolari: senza supporto e in totale autonomia attraverserà alcuni degli scenari più maestosi del nostro continente: dal Gran San Bernardo (2473 metri), ai laghi svizzeri e alla dorsale del fiume Reno, a cavallo tra Francia e Germania; dall’Alsazia alla regione delle Ardenne, fino alla Bassa Sassonia. Il tutto pedalando e respirando il profumo del Mare del Nord e delle sinuose campagne danesi fino a quello balsamico e profondo delle foreste svedesi e norvegesi, per poi arrivare alle Isole Lofoten, ultima tappa prima di raggiungere un luogo senza tempo come Capo Nord.

E' arrivato il momento di tentare l'impresa