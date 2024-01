Alba di fuoco a Busnago, famiglia evacuata dopo un incendio in appartamento

E' stata un'alba di fuoco a Busnago, dove un incendio in appartamento ha messo in serio pericolo una famiglia residente in via Matteotti. Le fiamme sarebbero scaturite da un corto circuito di una presa elettrica malfunzionante.

Incendio in appartamento

L'allarme è scattato questa mattina, giovedì 18 gennaio, alle prime ore del giorno. Sul posto, allertati dagli stessi occupanti dell'appartamento, sono subito intervenuti i Vigili del fuoco che nel giro di poco tempo sono riusciti a domare l'incendio e spegnere le fiamme evitando conseguenze peggiori.

Famiglia evacuata

La famiglia (marito, moglie e due figli) è riuscita a lasciare l'abitazione prima che potesse essere troppo tardi. Soccorsi sul posto, sono stati accompagnati in ospedale per i controlli di rito a causa del fumo inalato durante l'incendio. Nessuno, comunque, è rimasto ferito e tutti stanno bene. L'immobile è stato dichiarato inagibile dai Vigili del fuoco a causa dei danni subiti. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Vimercate.