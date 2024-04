Alla residenza Il Parco di Carate 206 candeline per Adele e Annita

Alla residenza «Il Parco» di viale Garibaldi a Carate Brianza giovedì pomeriggio sindaco, vicesindaco, dirigenza e personale dell’animazione della Rsa hanno brindato all’invidiabile traguardo di due ospiti della struttura socio-sanitaria che, insieme, hanno soffiato su una torta con ben 206 (simboliche) candeline.

Festa di compleanno speciale a Carate Brianza

Centoquattro sono quelle che ha spento Adele Motta, classe 1920, conosciuta in paese come la calzulara del rione Loghetto, che proprio l’11 aprile ha compiuto gli anni. Un compleanno specialissimo per l’anziana caratese, mamma di Luigi Limonta, a lungo colonna della Protezione civile comunale, che le è valso anche il record di residente più anziana della città dopo la recente scomparsa, a fine febbraio, di Gaetanina Speroni, classe 1919, assistente e perpetua di don Sandro Bianchi, ex prevosto della parrocchia. A brindare con nonna Adele anche i nipoti Fabrizio e Monica con Daniele e i due pronipoti Davide e Matteo.

Due giorni prima, martedì 9 aprile, a festeggiare le 102 primavere era stata invece Annita Longoni, un passato da operaia nella storica ex sartoria «Rossi e Meregalli», mamma di Arnaldo Cesana, ex bancario in pensione e attuale consigliere della Banca di credito cooperativo di Carate Brianza.

A loro sono arrivati gli auguri del presidente della residenza «Il Parco», l’avvocato Roberto Longoni, del sindaco Luca Veggian e del vicesindaco Cristina Camesasca insieme a quattro splendidi mazzi di fiori colorati omaggiati alle due emozionatissime ultracentenarie festeggiate.

L'augurio di don Roberto Busti

Prima del taglio della torta, un corale «Tanti auguri» intonato dalla sala e il saluto di monsignor Roberto Busti, vescovo emerito di Mantova, ex coadiutore dell’Agorà, da qualche tempo ospite della struttura: «Il mio augurio - ha detto don Roberto - è l’augurio di volersi sempre bene, perché il bene è qualcosa che nessuno può mai far venire meno... Invoco la benedizione di Dio su queste donne e su tutti coloro che servono alla vita. Viva la vita, perché il Signore ce l’ha data e consegnata perché possa essere lo strumento che ci permette di costruire ogni giorno una società sempre più vivibile. Buona nascita!».