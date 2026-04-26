Un’interessante serata alla scoperta dei rapaci notturni con gli «Amici della Natura», associazione di Triuggio.

Alla scoperta dei rapaci notturni

Un gruppo numeroso, formato da circa 50 persone tra adulti e bambini, ha partecipato all’incontro di conoscenza dei rapaci notturni che vivono nelle nostre zone. “Romano, guardia volontaria del Parco della Valle del Lambro, e vicepresidente dell’associazione, ha illustrato caratteristiche e abitudini di questi particolari animali e i bambini presenti, molto curiosi e informati, hanno partecipato in modo attivo alla presentazione. E’ seguita una tranquilla passeggiata notturna nei campi e boschi di Canonica di Triuggio. I partecipanti hanno potuto gustare la magia del silenzio della natura e ammirare le stelle della bella serata primaverile. Lanciati i richiami per individuare i rapaci presenti in zona, hanno quindi potuto sentire il canto della civetta e dell’allocco, molto diffuso nelle zone boschive vicine a noi” raccontano i volontari.

I ringraziamenti

“Si ringrazia la Cooperativa sociale Mirabilia Dei, che ha offerto l’ospitalità per l’incontro, la Comunità Energetica Ecosfera e il Parco della Valle del Lambro che ha gentilmente prestato in visione alcuni animali tassidemati. Le richieste di partecipazione all’evento sono state molto numerose, purtroppo non è stato possibile esaudirle tutte. Siamo certi che sarà possibile accontentare in futuro chi non ha potuto essere presente, con nuove iniziative” sottolineano i volontari.