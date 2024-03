Alla scoperta della città con l'audioguida online di otto studenti

I ragazzi della scuola secondaria di primo grado Salvo D’Acquisto di Cesano Maderno si sono diplomati Giovani guide e hanno "progettato e realizzato un’audioguida turistica multilingue (italiano, inglese e arabo) di Cesano Maderno grazie all'aiuto delle associazioni che li hanno accompagnati alla scoperta del territorio", spiega Rachele Brollo, docente di italiano, traduttrice e ricercatrice.

Alla scoperta della città con l'audioguida online

Dallo scorso novembre otto studenti di origine straniera hanno partecipato, a Palazzo Arese Borromeo, a quattordici incontri di tre ore ciascuno del laboratorio promosso dalla cooperativa sociale Progetto Integrazione grazie al progetto Contaminiamoci di cultura con il contributo del Fondo Contrasto Nuove Povertà "Una mano per rialzarsi" della Fondazione della Comunità Monza e Brianza e con il supporto dell'Amministrazione comunale e la collaborazione dell’associazione Amici della biblioteca, Museo didattico del legno, Oasi Lipu e Associazione Amici del Palazzo e Parco Arese Borromeo.

Alla scoperta del territorio

L’audioguida presentata sabato con un tour di Palazzo Arese Borromeo all’assessora alle Politiche giovanili Cinzia Battaglia, alla dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo di via Duca D’Aosta Paola Ripamonti e ai referenti delle associazioni che hanno collaborato al progetto è il risultato di un percorso nato con l’obiettivo di avvicinare e sensibilizzare gli studenti e le loro famiglie alla scoperta del territorio in cui vivono. Si può scaricare dall'app gratuita Izi.Travel.

"Con un tour a piedi, porteremo chiunque alla scoperta della nostra piccola cittadina - hanno spiegato, emozionati, gli otto studenti - Il titolo del tour è “Giovani, in viaggio!” ed è anche il nostro motto. Infatti crediamo che sia davvero importante valorizzare la nostra città, perché è unica nel suo genere e con questa guida chiunque avrà modo di scoprire le bellezze artistiche e naturalistiche di Cesano".

Le quindici tappe del tour

Il consiglio degli otto ambasciatori del patrimonio cittadino è quello di prendere matita, taccuino e macchina fotografica prima di incamminarsi. L’invito è quello di "scattare tante foto e taggare le associazioni che si incontreranno nei luoghi che si visiterà passo dopo passo".

Il tour a piedi parte dalla scuola di via Duca d’Aosta e si conclude all'Oasi Lipu di via Don Orione toccando altri tredici punti: Municipio e Palazzo Arese Jacini, monumento ai Caduti, Torrazzo, nuova e antica chiesa di Santo Stefano, piazza Esedra, Palazzo Arese Borromeo e il suo giardino con il tempietto del Fauno, il laghetto e la voliera, Museo didattico del legno e biblioteca civica Vincenzo Pappalettera. "Camminando per le vie, i palazzi e i giardini di Cesano, respirando aria buona e nutrendosi di cultura, chiunque scoprirà che questa città è molto cambiata negli anni ma che ha un suo fascino irresistibile" hanno detto i ragazzi.