Inaugurato il Museo didattico del legno, "un'occasione per avvicinare i giovani all'artigianato"

Il Museo didattico del legno, inaugurato a Cesano Maderno, è "un'occasione per avvicinare le giovani generazioni all'artigianato". "L'inaugurazione della nuova sede del Museo didattico del legno con il suo innovativo concept non è solo un omaggio alla straordinaria figura del suo fondatore Giuseppe Busnelli, nostro storico dirigente - dichiara il segretario generale di Unione Artigiani Marco Accornero - ma è soprattutto un riconoscimento alla sua straordinaria lungimiranza".

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Inaugurata a Cesano Maderno la nuova sede del Museo didattico del legno

Aggiunge Accornero:

"Busnelli aveva compreso da tempo che era fondamentale trovare un modo per avvicinare i giovani all'artigianato, senza annoiarli con le conferenze ma semplicemente consentendo ai maestri artigiani di raccontarsi ai ragazzi, mostrando loro quello che si poteva arrivare a realizzare con la passione e l'esperienza. E con questo spirito aveva individuato la chiave: dare vita ad un museo didattico, un luogo sicuro nel quale consentire ai più giovani di conoscere storie, essenze, lavorazioni, in un contesto dove fosse possibile toccare e giocare, e dialogare a tu per tu con i maestri artigiani. Non a caso aveva coinvolto in questo progetto un altro grande artigiano con il suo stesso spirito, come Walter Mariani, il nostro presidente della sezione di Monza Brianza di Unione Artigiani, che ci ha lasciato lo scorso luglio e che ricordiamo insieme a Giuseppe Busnelli con grande commozione".

"L'artigianato del legno e del mobile ha ora bisogno di nuove generazioni"

Il segretario generale di Unione Artigiani fa presente che

"L'artigianato del legno e del mobile in Brianza ha ora bisogno di nuove generazioni. A oggi il comparto conta in provincia di Monza e Brianza la presenza di 1398 imprese artigiane, in stragrande maggioranza ditte individuali, un numero che rimane costante solo grazie alla crescita dei titolari stranieri (pari al 10 per cento), di fronte a un calo complessivo del 10 per cento negli ultimi due anni".

Il futuro della produzione artigianale del mobile

L'età media dei titolari viaggia intorno ai 50 anni "ma la generazione che ha reso grande la produzione artigianale del mobile - sottolinea Accornero - ci sta lasciando. Abbondano i designer ma non si trovano falegnami e tappezzieri, le aziende se li contendono a colpi di superminimi. Abbiamo scuole di formazione di eccellenza semivuote. I nostri prodotti sono presenti in tutte le case più belle del mondo, vi sono stipendi ben sopra la media, eppure non riusciamo a conquistare i giovani. Dove sbagliamo? Giuseppe Busnelli ci ha risposto concretamente con questa iniziativa. Ne misureremo l'impatto fra qualche anno, ma sono certo - conclude - che i futuri artigiani del legno di Monza e Brianza ricorderanno come un punto di svolta nella loro vita professionale la visita al Museo didattico del legno di Cesano Maderno e all'incontro con questi maestri".

Oggi il taglio del nastro

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina alla presenza del sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca, del sottosegretario all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti, del presidente dell’Associazione Museo Didattico del Legno Walter Vitucci, del segretario generale di Unione Artigiani, Marco Accornero, del presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Lombardia, il cesanese Francesco Figini. L’esposizione e gli obiettivi del Museo sono stati illustrati da Andrea Busnelli, curatore dell’allestimento.