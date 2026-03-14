Alla scuola di Paina tavoli e banchi da esterno, in ricordo dell’amata prof

Ad un anno esatto dalla scomparsa della professoressa Aurora Speranza, le famiglie degli alunni della scuola di Paina di Giussano, hanno voluto ricordare l’amata insegnante, donando tavoli e banchi da esterno.

L’omaggio all’ amata insegnante

Omaggio all’amata prof da genitori e alunni della scuola media di Paina. Ad un anno esatto dalla scomparsa della professoressa Aurora Speranza, molto stimata dai suoi ragazzi, è arrivato un gesto carico di affetto proprio dai suoi alunni e dai loro genitori.

Nel giardino della scuola Salvo D’Acquisto, gli studenti di tutto il plesso si sono radunati con i loro docenti, gli educatori, i collaboratori e il personale di segreteria per un breve ricordo della docente, prematuramente scomparsa il 21 febbraio 2025 all’età di 54 anni. Tra loro c’era anche il marito, Franco Vezza, che è segretario nell’istituto di via Manzoni. La prof era un punto di riferimento soprattutto per i ragazzi con disabilità che ha sempre seguito con grande attenzione, cura e professionalità.

La donazione a suo nome

Un momento di commemorazione che è stata anche occasione per una donazione, in memoria proprio della docente, da parte delle famiglie.

I genitori degli alunni del triennio 2022-2025 hanno infatti voluto acquistare dei tavoli e banchi da esterno così da consentite ai ragazzi di poter fare lezione all’aria aperta.

Un omaggio che ha molto commosso tutto il corpo scolastico, ma che ha lasciato un segno concreto del lavoro fatto dalla prof.

La dirigente

Significative le parole usate dalla dirigente Anna Maria Carolina Ballarino che ha ricordato quanto fosse «cara» e «amata», dai ragazzi, un punto di riferimento per la scuola, generosa e competente.

La nuova dirigente seppur non ha avuto modo di conoscerla, perchè è arrivata a Paina a settembre scorso, ha sentito molto parlare di lei da tanti colleghi.

«Non ho avuto la gioia di incontrarla ma mi è stato raccontato di questa prematura scomparsa. La prof Aurora era un’ insegnante amata perché amava il suo lavoro. Una parte di lei è ancora presente nella nostra scuola, attraverso la presenza del nostro segretario Franco, suo marito. Quello che hanno voluto fare i genitori del consiglio di istituto è ridare al futuro una memoria, che possa essere ricordo per ognuno di noi e per tutti quelli che attraverso di noi incontreranno Aurora».

Tavoli e banchi da esterno per lezioni all’aperto

E’ intervenuto alla commemorazione anche il vice presidente del consiglio di istituto del triennio 2022/25, che ha comunicato ufficialmente la donazione di nove panche e tavoli, che potranno essere utilizzati dall’istituto per lezioni all’aperto, riunioni, momenti conviviali. La donazione in memoria di Aurora Speranza, è testimoniata anche dalla targa appositamente fatta predisporre dai genitori.

L’insegnante per oltre 15 anni, si è occupata del sostegno agli alunni con disabilità certificate alle medie di Paina e ha lasciato un grande ricordo in molte famiglie.