Alla scuola primaria Tagliabue è arrivato il Natale

Il Natale è arrivato anche alla scuola primaria Umberto Tagliabue, a Desio: ieri sera il comitato genitori ha infatti organizzato una tombolata a tema natalizio per la gioia di grandi e piccini.

La tombolata è stata un successo

Il Natale è arrivato anche alla scuola primaria Umberto Tagliabue. Ieri sera, alle 20.30, il comitato genitori ha organizzato una tombolata a tema natalizio, all'interno della scuola, per la gioia di grandi e piccini che hanno potuto passare una serata all'insegna del divertimento e scambiarsi gli auguri in previsione delle feste. Presenti circa 200 persone tra bimbi, genitori, insegnanti e anche una delegazione del Gruppo alpini di Desio e del Gruppo micologico. "E' il primo anno che organizziamo la tombolata - ci ha raccontato Riccardo Stagno, presidente del Comitato genitori della scuola primaria Tagliabue - La serata è andata benissimo ci siamo divertiti tutti e per questo forse ripeteremo l'iniziativa anche l'anno prossimo". Stagno ha poi continuato: "Un ringraziamento particolare va agli Alpini, ai membri del Gruppo micologico e alla parrocchia di San Giorgio per l'aiuto e la disponibilità che ci hanno dimostrato".

I bimbi emozionati per l'arrivo di Babbo Natale nelle classi

Durante la mattinata di ieri inoltre, il Comitato genitori della scuola primaria Tagliabue, ha portato il Natale anche nelle classi "per far si che tutti i bimbi, anche quelli che non sarebbero potuti essere presenti alla tombolata, ricevessero un gadget per Natale", come spiegato da Stagno che, ieri mattina ha indossato il costume di Babbo Natale e ha fatto il giro delle classi regalando un sorriso agli studenti, emozionati e pieni di gioia. Ieri mattina inoltre festa e dolciumi anche alla scuola primaria di via Prati.