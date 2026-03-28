Alla vigilia dei 102 anni Umberto Radice tiene una lectio magistralis in biblioteca

Il 7 aprile 2026 compirà 102 anni, ma il teologo di Lentate sul Seveso Umberto Radice non li dimostra assolutamente a livello di memoria, lucidità e spirito: nella mattinata di oggi, sabato 28 marzo, ha infatti tenuto una conferenza in biblioteca a Lazzate. Un’iniziativa curata insieme all’assessore alla Cultura lazzatese Loredana Pizzi.

Una lectio magistralis sul Vangelo

Dialogando con l’assessore alla Cultura di Lentate sul Seveso Matteo Turconi Sormani, appassionato studioso di testi antichi, il teologo ultracentenario ha condiviso con i numerosi presenti una riflessione sul significato originale della parola “Vangelo” nel mondo greco-ellenistico: la parola greca εὐαγγέλιον significa letteralmente “buona notizia” ed è da questa parola che nascono i Vangeli che conosciamo della tradizione cristiana. Radice ha guidato il pubblico attraverso la straordinaria varietà di testi che nei primi tre secoli dell’era cristiana hanno veicolato questo messaggio – dai quattro Vangeli canonici agli scritti apocrifi, a lungo emarginati ma preziosi per comprendere la ricchezza e la complessità del primo cristianesimo.

Un ultracentenario da record

Alla sua veneranda età Radice usa ancora il computer, legge testi in greco antico e latino, e continua a portare avanti con rigore e passione le sue ricerche teologiche. Una lucidità e una memoria che il tempo non ha scalfito, come testimonia chi lo conosce da anni.