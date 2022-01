All'hub vaccinale di Carate l'importante aiuto della Protezione Civile di Desio

In pima linea

Il vicesindaco Andrea Villa: “Una grande prova di efficienza da parte dei nostri volontari”.

Il mondo del volontariato desiano è in prima linea per dare il proprio supporto a sanitari e logistica all'hub vaccinale di Carate Brianza. Sono una decina i volontari della Protezione Civile di Desio impegnati al Polaris.

Al Polaris importante l’aiuto della Protezione Civile di Desio

“Il loro supporto è importante: gestiscono la prima accoglienza e assistono laddove nleecessita - spiega il vicesindaco e assessore alla Protezione Civile, Andrea Villa - A nome di tutta l’Amministrazione comunale ringrazio chi costantemente, da oltre un anno a questa parte, investe il proprio tempo a servizio della comunità, a titolo completamente gratuito”.

Dal triage al controllo delle prenotazioni

I volontari della Protezione Civile di Desio presenti all’hub vaccinale brianzolo garantiscono il corretto funzionamento delle procedure di accesso e, soprattutto, assistono, in caso di necessità, le persone che si stanno sottoponendo al trattamento contro il Covid. Alcuni presidiano il primo accesso per dare ogni informazione sul percorso da effettuare e, se serve, accompagnano anche chi fatica a deambulare. Ma non solo. Si occupano anche del triage e del controllo delle prenotazioni.

Sacrificio, dedizione e professionalità

"A tutti voi volontari va il grazie per il lavoro svolto con sacrificio, dedizione e professionalità - aggiunge Villa - Sono stati, e sono tuttora, un punto fermo, un aiuto e supporto per tanti cittadini e per il personale sanitario impegnato quotidianamente per vincere il Covid. Grazie a tutti voi, siete un bell’esempio per la nostra Città”.