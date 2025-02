All'oratorio Bvi associazioni unite per il nuovo campo da calcio

All'oratorio Beata Vergine Immacolata di Desio sono associazioni unite per il nuovo campo da calcio. Sono stati ben 130 i partecipanti alla Cena di Solidarietà organizzata dal Lions Club Desio in collaborazione con il Centro Sportivo Desiano: il ricavato andrà a coprire le spese per il campo da calcio dell’oratorio Beata Vergine Immacolata, inaugurato a settembre.

L'aiuto dei volontari

Collaborazione e amicizia per l'iniziativa dedicata alla solidarietà e all’inclusione:

"La cena è stata bellissima, anche grazie all’aiuto dei ragazzi disabili del calcio integrato e alle ragazze del calcio femminile del Csd, che hanno lavorato al bar al fianco dei baristi e servito ai tavoli come volontari – ha affermato Serena Cavalleri, del Csd e tra gli organizzatori della serata – C’è stata grande collaborazione tra le associazioni che hanno partecipato e si è creato un clima di amicizia, siamo rimasti molto soddisfatti".

Il contributo del Lions Club

L'iniziativa è inserita nella serie di eventi che hanno come obiettivo quello di coprire le spese del nuovo campo da calcio dell’oratorio, inaugurato lo scorso settembre: come spiegato da Cavalleri, a oggi è stata superata la metà dell’importo totale, anche grazie al contributo del Lions Club, che ha aiutato organizzare la cena di sabato, oltre ad altre iniziative.

"Vogliamo ricordare la necessità di continuare a contribuire a questo progetto, e per questo motivo abbiamo voluto aiutare ad organizzare la cena di stasera", ha affermato Paola Giambelli, presidente della sezione desiana del Lions Club, presente alla serata.

Il nuovo campo

Una necessità il rifacimento del campo da calcio:

"Rifare il campo da calcio era diventato necessario, lo spazio era troppo vecchio e pericoloso, la questione della sicurezza non era più da ignorare – ha proseguito Cavalleri – Ora riusciamo anche ad attirare nuovi ragazzi che vengono per giocare e che amano lo sport".

E don Pietro Cibra ha aggiunto: "Da settembre organizziamo serate ed eventi per sensibilizzare e per raccogliere fondi per il nostro campo, e il contributo delle associazioni è sempre fondamentale in questo processo".

La prossima iniziativa

Le iniziative per raccogliere i fondi non si fermano: come annunciato ufficialmente don Pietro Cibra, il 2 marzo si terrà la DesioColor Run, una iniziativa che coinvolge tutti i cinque oratori del Comune.