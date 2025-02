Cena di solidarietà a Desio per il nuovo campo da calcio dell'oratorio

Una cena di solidarietà per il campo da calcio dell'oratorio. Si terrà sabato 15 febbraio alle 20 all'oratorio Beata Vergine Immacolata di Desio. E' stata organizzata dal Lions Club Desio in collaborazione con il Centro Sportivo Desiano. Il ricavato sarà interamente devoluto alle spese sostenute dall’oratorio per rifare il campo da calcio.

Raccolta fondi per sostenere l'oratorio Beata Vergine Immacolata

"L’oratorio nel cuore": è questo lo slogan che don Pietro Cibra, vicario della Comunità pastorale e responsabile della Pastorale giovanile, e i suoi collaboratori hanno coniato per accompagnare tutte le iniziative di sensibilizzazione che hanno l’obiettivo di sostenere la raccolta dei fondi necessari per rendere la storica struttura di via Grandi/dei Tigli "sempre più accogliente, sicura e al passo coi tempi".

Un nuovo campo da calcio all'oratorio

Uno dei progetti riguarda il rifacimento del campo da calcio in erba sintetica, che viene utilizzato principalmente dalle squadre del Centro Sportivo Desiano. "Un metro quadro per uno… un campo per tutti" è lo slogan per promuovere la raccolta fondi.